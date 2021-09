Due nuovi manager per Nappi 1911 che punta a rafforzarsi in Italia e all'estero

Dopo l’acquisto avvenuto a novembre 2020, il fondo d’investimento Aksìa Group ha iniziato il piano di espansione della controllata Nappi 1911, storica azienda italiana specializzata nella produzione e vendita di una gamma completa di ingredienti e semilavorati per gelaterie, pasticceria e industria dolciaria in generale (presente in oltre 70 Paesi a livello globale).

Da sinistra, Francesco Bulgani, Giancarlo Monetti, Michele Nappi e Maurizio Raggi

Raggio direttore commerciale, Balugani direttore operations

I primi passi dell’espansione passano dalla nomina di Maurizio Raggi nel ruolo di direttore commerciale a capo dell’intera divisione retail e di Francesco Balugani nelle vesti di direttore operations. I due ingressi nel management rispondono al progetto di rafforzamento della struttura organizzativa e il consolidamento delle strategie commerciali per una maggiore penetrazione in Italia e all’estero nei canali delle gelaterie artigianali e della Gdo. «Al momento dell’acquisizione di Nappi, avevamo una precisa strategia di sviluppo che prevedeva fin da subito il rafforzamento manageriale e lo sviluppo commerciale attraverso una rete di vendita, puntando a crescere sul mercato retail. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo in meno di un anno. Questo ci dà la spinta per il prossimo traguardo: diventare una player di riferimento nel mondo retail europeo e consolidare il presidio degli altri mercati internazionali», ha affermato Nicola Emanuele, managing partner di Aksìa Group.

Valore aggiunto al know-how di Nappi

«Siamo felici di dare il benvenuto a due manager di alto profilo che contribuiranno ad accelerare ulteriormente la fase di crescita avviata con Aksìa. Abbiamo sempre considerato il gelato artigianale Made in Italy come un mercato strategico ma complesso e siamo certi che Maurizio e Francesco saranno la chiave con cui riusciremmo ad interpretarlo», hanno affermato Giancarlo Monetti e Michele Nappi, presidente e ceo di Nappi 1911. L’obiettivo generale a cui contribuiranno le due nuove figure professionali sarà quello di «valorizzare il know-how e l’esperienza che abbiamo costruito in tanti anni di storia industriale nel settore», ha spiegato Nappi.