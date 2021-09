Il gelato perfetto per la fashion week? Lo stecco greige Armani

La moda abbraccia e contamina il food con la nuova e iconica Limited Edition di Stecchi Gelato creati da Gusto 17, l’innovativo e originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, per celebrare Giorgio Armani e i primi 40 anni di Emporio: una sofisticata capsule di stecchi artigianali realizzati con una cover di cioccolato che propone, in chiave food e totalmente naturale, le sfumature dell’iconico e intramontabile “Greige”, punto di incontro tra grigio e beige che ha elegantemente accompagnato la Casa di Moda italiana sin dalla sua nascita.

Stecco Greige



Esclusiva Fashion Edition

Dopo la colorata limited edition degli Stecchi Pantone dedicati al design in occasione della recente edizione del Salone del Mobile 2021, arriva l’esclusiva “Fashion Edition” di stecchi bicolor nelle sfumature del greige tutta da assaggiare; un inno a Giorgio Armani, lo stilista simbolo e icona dell’eleganza Made in Italy che Gusto 17 celebra con un prodotto ispirato e creato con eccellenze del territorio italiano.



Elegante copertura bi-color

La linea di stecchi artigianali è infatti caratterizzata da un ripieno di gelato al Pistacchio salato di Sicilia ricoperto da una cover di pregiato cioccolato bianco lavorato con polvere di carbone vegetale derivato dal cocco: il risultato è un’elegante copertura bi-color realizzata artigianalmente e solo con ingredienti naturali disponibile in tre diversi accoppiamenti di nuances greige. Puro, delicato, armoniosamente avvolgente, la cover al cioccolato trascina in un caleidoscopio di profumi e sentori di gusto che danzano sulle note di miele e di vaniglia e annunciano il sapore vellutato del latte fresco e del pistacchio leggermente salato che seduce occhi e palato.



In programma nuovi stecchi iconici

Questa capsule collection, che si aggiunge agli Stecchi di Design ispirati ai pantoni, andrà a formare una Special Edition di iconici Stecchi Gelato che si arricchirà nel corso del tempo di nuovi e iconici prodotti, tutti realizzati in linea con la filosofia del brand Gusto 17 che utilizza solo ingredienti naturali e di stagione, senza l’utilizzo di coloranti, conservanti o addensanti artificiali, per realizzare un gelato artigianale fresco dalla spiccata nota gourmet.



Appuntamento alla Milano Fashion Week

Per scoprire questa nuova sfilata di gusto, l’appuntamento è a Milano, per tutta la durata della Milano Fashion Week dal 21 al 27 Settembre 2021, negli store a Milano di Gusto 17 in via Savona 17 (Tortona District), in via Cagnola 10 (Arco della Pace), in Rinascente Duomo nella Food al 7° piano, da VOCE Aimo e Nadia in p.za della Scala, su Deliveroo, Glovo e su gusto17.com/shop, il primo e-commerce che porta il gelato in tutta Italia.