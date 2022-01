Riscoperte come gli Snickerdoodles e novità come la Cremella: ecco i dolci più cool del 2022

Amanti dei dolci ecco a voi il Baileys Treat Report 2022, l'ormai tradizionale ricerca condotta dalla celebre crema whiskey irlandese, vera delizia per adulti, per scoprire i nuovi trend del mondo dolciario che esploderanno nei prossimi mesi. Certamente alcuni classici sono destinati a tornare per dare un po’ di comfort e rassicurazione. È il caso degli Snickerdoodles, soffici biscotti pronti a conquistare il mondo dei dolci nel 2022 con la loro morbidezza e zuccherosità e la caratteristica superficie irregolare e crepata. Conosciuto anche come Russian Tea Cake o Mexican Wedding Cake, un altro classico destinato a tornare alla ribalta nel 2022, sarà la deliziosa, soffice e burrosa Snowball, ricoperta di noci sbriciolate, cioccolato o pezzi di cocco. E poi, vi siete mai chiesti come l’iconica donut possa essere ancora più extra? Bene, preparatevi per andare pazzi per Cremella: una ciambella tagliata a metà, farcita con gelato e ricoperta da una pioggia di granelle e topping a piacere.

La Cremella

Redatto da Baileys insieme al Dr. Morgaine Gaye, futurologa alimentare di prim’ordine, e ad un gruppo di esperti mondiali di dolci, il Baileys Treat Report 2022 offre uno sguardo approfondito ai più eccitanti trend che daranno forma alle nostre abitudini nel mondo dei dolci. Quindi come coccoleremo noi stessi e gli altri nel 2022?

Il bello di sognare con l'acquolina in bocca

Divertente, giocoso e iper-pigmentato, il Baileys Treat Report 2022 ci fa immergere poi in uno spettacolo di colori con A Touch of Sparkle e Colour Maximalism con i quali “more is definitely more”. A contrasto arrivano nel 2022 anche le meraviglie di Nature’s Sweet Treats ispirate al mondo della natura nella forma di commestibili torte ‘geode’ e cristalli di zucchero. E dopo aver passato separati gli ultimi due anni, il dessert perfetto per rincontrarsi con gli amici e condividere i momenti più indulgenti è una ciotola di dolci indulgenti Sharing Sticks.

Un'analisi della Cremella

«Si tratta di un dolce molto simpatico - spiega Dario Loison - è una proposta alternativa, divertente sicuramente golosa. Può essere interpretato come una versione più anglosassone del Maritozzo, oppure visto come un futuro Big Mac, dolce ovviamente o ancora come un grande Krapfen ripieno. Insomma, sicuramente può piacere ma noi siamo più inclini a produrre dolci tipicamente italiani».

Tra le tendenze dell'anno, Loison ammette che le creme di caramello salato e di pistacchio stanno vivendo un periodo d'oro. «Soprattutto il pistacchio - spiega Loison - sta piacendo tantissimo, poi come sempre c'è chi lo fa buono e vero, con quello di Bronte e chi lo fa male, a livello industriale dove il pistacchio compare nella ricetta al 5% del totale degli ingredienti, mentre noi, nei nostri prodotti, siamo oltre al 25%».

Pistacchio, ma anche l'eterno cioccolato come ammette Guido Castagna, della cioccolateria omonima di Giaveno (To): «La gianduia, in particolare, è quella che sta piacendo di più - osserva - anche perchè noi siamo considerati i suoi "genitori". Stiamo portando avanti, infatti, le pratiche per riconoscere il Gianduiotto come Igp. Per quanto riguarda il cioccolato in senso stretto, piace l'ultima tavoletta 64% che produciamo con tre cioccolati diversi: Venezuelano (cremoso, pannoso), dell'Ecuador (più incisivo) e del Madagascar, più fruttato e acido.

La Top 10 dei Trend Baileys Treat Report 2020:

Snickerdoodles - un ibrido biscotto-torta. L'interno sembra una nuvola e sono tradizionalmente accompagnati da una spolverata di zucchero e cannella da sogno.

Crème de la Cremella – la Cremella porta la ciambella al livello successivo dividendola in due, farcendola con gelato e ricoprendola con qualsiasi topping che possiate immaginare – hell yeah!

A Touch of Sparkle – potete aspettarvi di vedere spuntare glitter commestibili su molti dessert nel 2022, con un'infinita selezione di glitter sostenibili e commestibili da leccarsi le dita.

Colour Maximalism – mettetevi gli occhiali da sole perché il 2022 sarà l'anno dei colori, il che include gelati con mais viola e brownies fatti con vivide barbabietole.

Nature's Sweet Treats – celebriamo le meraviglie della natura mettendo alcuni dei suoi gioielli nei nostri dolci, includendo torte geode commestibili che riprendono le stupefacenti forme e fantasie dei cristalli.

Going Nuts fo Dessert – può sembrare che ormai i dolci a base di noci siano ovunque, ma d'altra parte sono una tradizione da anni. Le noci danno una stupenda profondità e un ricco sapore, perciò le vedrete ancora di più nel 2022.

Sharing Sticks – l'ultimo dessert ibrido è il pretzel stick, il mix definitivo di dolce e salato! E non soltanto i pretzel stick, anche i churros stanno guadagnando la ribalta.

Let It Snow! – le snowball godranno di un grande ritorno nel 2022. Ricoperte di noci sbriciolate, cioccolato o pezzi di cocco, se siete fortunati potreste incontrarli con il caramello o la crema pasticcera.

Sculpture Made Sweet – i dolci come vere strutture architettoniche e semplicemente epici. Nelle pasticciere di tutto il mondo, i tecno-maghi hanno lavorato creando deliziose piccole magie che sembrano opere d'arte.

Per aggiungere ad ogni trend degli insight locali, Baileys si è confrontata con esperti di tutto il mondo, tra cui Dominique Ansel (USA), acclamato chef e creatore di Cronut, il concorrente di Masterchef Australia Conor Curran (Australia), la fondatrice di una compagnia di dolci e presentatrice televisiva Carole Crema (Brazil), la regina dei dessert e pasticciera artigianale Lily Vanilli (GB), la fondatrice della catena di pasticcierie e caffé Le15 Pooja Dhingra (India) e la famosa chef e concorrente Masterchef Columbia María Luisa Arias (Colombia). Ognuno ha ricercato il suo trend preferito rivelando con cosa non vede l’ora di indulgere nei prossimi mesi.

Il Baileys Treat Report è riuscito in passato a identificare e scoprire alcuni dei più popolari dolci degli ultimi anni, tra cui il Butterfly Pea Flower di colore blu (Baileys Treat Report 2020) e l’incredibilmente squisito Mochi (Baileys Treat Report 2021).