Grandi e piccini (golosi) pronti a festeggiare la giornata mondiale della Nutella

Gli appassionati e i fan di Nutella di tutto il mondo si uniranno per celebrare il World Nutella Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della loro crema di nocciole preferita. Nutella è perfetta per essere gustata ogni giorno, per preparare ricette e divertirsi a girare pancake con la famiglia e gli amici, ma domani, 5 febbraio, è il giorno in cui condividere ricette e storie in tutto il mondo.

Uno dei dolci più apprezzati di sempre: la Nutella

Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per la crema dolce. Anche quest’anno i fan potranno condividere il loro amore su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay.

La Nutella primordiale era la Super crema ed è nata in Italia nel 1951

Nel 1951 una pasta dolce a forma di panetto che poteva essere tagliato a fette e spalmato sul pane esce dalle sapienti mani di Pietro Ferrero con il nome di Super crema. Questa non è altro che la “madre” di quella che oggi conosciamo come Nutella. Infatti, circa dieci anni dopo, fu Michele Ferrero (mancato nel 2015 a 89 anni) a perfezionare la ricetta, donando all’impasto quella dolcezza e cremosità che tutti oggi conosciamo.

La proiezione verso l’internazionalizzazione si ha anche nel nome, poiché verrà infatti coniato “Nutella” dalla desinenza Nut, che significa nocciola in inglese. Nel 1964, il primo vasetto, con il tradizionale packaging in vetro, esce dalla fabbrica di Alba in Piemonte e da qui viene segnata l’ascesa di un prodotto tutto italiano, must have nelle case e nelle cucine di tutto il mondo. L’anno successivo, nel 1965, viene lanciata in Germania, l’anno dopo in Francia e nel 1978 raggiunge anche l’Australia dove proprio vicino Sydney, viene inaugurato il primo stabilimento produttivo extra Ue. Nutella è prodotta in undici stabilimenti Ferrero in tutto il mondo, con maestranze di 97 nazioni ed è venduta in circa 160 Paesi, raggiungendo un totale di oltre 400.000 tonnellate.

La prima nazione consumatrice al mondo di Nutella è la Germania

Con il World Nutella Day, sicuramente, la community mondiale è chiamata a condividere e manifestare la passione per la Nutella. Il trend vuole che in quantità di vasetti prodotti all’anno siano circa 700 milioni per 100 milioni di famiglie in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece la classifica mondiale dei consumatori, secondo i dati di un rapporto che l'Ocse aveva svolto nel 2013 in occasione del quarantanovesimo compleanno della dolce crema, al primo posto c'era la Germania, seguita dalla Francia e poi dall’Italia. Nel nostro bel Paese, infatti, sempre secondo i dati di allora dell'osservatorio Ocse, circa l’80% delle famiglie ogni anno acquistava Nutella almeno una volta, con un consumo medio pari ad un chilogrammo pro capite.

Una golosa ricetta per celebrare il World Nutella Day

Ecco una facile ricetta per celebrare degnamente il cinquantanovesimo compleanno di Nutella: i mini pancake con Nutella.

Mini pancake con Nutella e frutta

Ingredienti per 60 mini pancake:

Burro fuso tiepido (25 g) Due uova Lievito in polvere per dolci (6 g) Farina 00 (125 g) Latte intero (200 g) Zucchero (15 g) Nutella e frutta per farcire (q.b.)

Pancake con Nutella (e frutta)

Procedimento: