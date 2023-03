Ferrero, investimenti sul nuovo gelato Kinder Chocolate e sulla Nutella

L'azienda di Alba (Cn) è pronta a far ulteriormente decollare il proprio mercato del gelato in Italia, che solo oggi vale già oltre due miliardi di euro, di cui 1.4 nella sola grande distribuzione. In questi giorni, infatti, sono iniziati gli incontri con le insegne dei supermercati per il lancio dei nuovi gelati Ferrero, che passeranno da nove a tredici referenze, affiancando il nuovo stecco Kinder Chocolate Ice-Cream a dei grandi classici dell'azienda come Rocher, Pocket Coffee, Raffaello e Kinder Bueno. Ma non è tutto, perché Ferrero punta all'ingresso anche nei bar con l'obiettivo di accorciare il gap con dei giganti del settore come Sammontana e Nestlé.

Il nuovo Kinder Chocolate Ice-Cream

Il mercato dei gelati confezionati

Questo investimento è dettato dalla continua espansione del mercato dei gelati confezionati nel Bel Paese. Si stima, infatti, che nel solo canale gdo, il settore continua a crescere dell'8.5% l'anno. E la spinta è arrivata proprio dai nuovi prodotti Ferrero, che nel 2022 hanno rappresentato il 15% della freccia in su. Più in generale, per il gruppo di Alba la penisola vale 1.6 miliardi di euro di ricavi: dicesi, un'accelerazione totale nell'ultimo anno, visto che ha segnato una crescita del 6.6% - dopo stagioni caratterizzate da balzi in avanti che si limitavano all'1-2% - anche grazie al mercato dei gelati, che segna un utile di 32.6 milioni di euro.

I quattro poli produttivi di Ferrero

Sullo sviluppo industriale nel Paese, poi, Ferrero continua a puntare molte carte: 142 milioni investiti nei quattro poli produttivi, un impegno che porta 1,3 miliardi gli investimenti nella Penisola negli ultimi dieci anni.Le migliori soddisfazioni le dà sempre la Nutella. Con le sue 500mila tonnellate prodotte in undici stabilimenti nel mondo ha trainato, come riferito dal Corriere della Sera - L'Economia, la crescita della lussemburghese Ferrero international. Nella Penisola ha comprato la Fresystem, azienda campana, protagonista sul mercato nel «frozen bakery», vale a dire dei prodotti da forno per la «colazione italiana».