La Pasqua di Da Vittorio: un uovo goloso e di design

La Pasqua più dolce e di classe è quella firmata dal ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio in collaborazione con il chocolate designer Davide Comaschi. E per la Pasqua 2023, la linea si arricchisce di una nuova versione del suo gustoso e iconico uovo. L’uovo richiama filosoficamente il concetto di trasformazione e la sua forma si ricollega a figure geometriche perfette, come la sfera o l’ellissi. Ma è anche il simbolo del momento di rinascita per eccellenza, Pasqua, e la sua versione al cioccolato rappresenta un’autentica felicità per il palato. Quella che da sempre la famiglia Cerea regala ai propri clienti con tutta la sua offerta gastronomica, compresi i prodotti pensati per il periodo delle festività.

Il nuovo uovo di Da Vittorio per la Pasqua 2023

Un nuovo moderno, nel gusto e nel design

Tutto nasce dal desiderio di sintetizzare, in un’unica forma, i Dna dei due brand, dando vita a un dolce che sia espressione del continuo cammino di ricerca e sperimentazione che tanto Da Vittorio quanto Davide Comaschi portano avanti. Ne nasce un uovo moderno, nel gusto e nel design, che sintetizza alla perfezione il concetto di trasformazione, fondendo e combinando i codici stilistici e culinari che rappresentano l’identità di ciascuna sua componente per crearne una nuova.

La base rispecchia il mondo e la tradizione Da Vittorio, “a tutto tondo” come la percezione del gusto dei piatti studiati da Bobo e Chicco Cerea, mentre il vertice, più allungato e appuntito, si ispira alla collezione Carati, studiata da Davide Comaschi in collaborazione con Da Vittorio, a sua volta immaginata come evoluzione della celebre linea Galaxy, con la quale il chocolate designer è diventato World Chocolate Master nel 2013. A conferire ulteriore qualità all’uovo, i loghi dei brand sono posizionati sulla superficie con un effetto filigrana.

Disponibile in diversi gusti

Il nuovo dolce sarà disponibile in diverse varianti - cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato bianco, caramello, lampone, fondente e nocciola, al latte e mandorla, bianco e pistacchio - e in versione sia grande da 530 grammi che piccola da 265 grammi.



Da Vittorio

Via Cantalupa 17 - 24060 Brusaporto (Bg)

Tel 035 681024