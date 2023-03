La Pasqua di Ernst Knam all'insegna dell'amore per l'ambiente

Non c'è Pasqua senza cioccolato, ma questa volta uno dei prodotti simbolo delle festività pasquali, oltre alla tradizionale bontà, porta con sé anche un messaggio importante, che invita ad amare e rispettare l'ambiente. Lo fa grazie al lavoro di Ernst Knam e la sua Linea Natura. Il Maître Chocolatier, da sempre attento alle tematiche ambientali, ha realizzato una suggestiva proposta in un continuo percorso di ricerca delle materie prime di qualità, cura del design e sensibilizzazione.

L'Uovo Ape di Ernst Knam

La Linea Natura di ErnstKnam

Abbiamo così l’Uovo Lumaca, realizzato interamente in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e spruzzato con una miscela di cioccolato al latte; su di esso posano delle foglie, realizzate su acetato e decorate di verde e oro. Le lumachine, anch’esse realizzate in cioccolato fondente, sono pennellate con burro di cacao bianco. L’Uovo Pesce, un pesciolino realizzato in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, che posa su una metà di uovo, anch’esso in cioccolato fondente decorato con effetto legno. Tra le novità di questa Pasqua c’è l’Uovo Fungo interamente in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, spruzzato con una miscela di cioccolato fondente, e ricoperto da cannucce realizzate a mano. I funghetti sono in cioccolato e pasta di zucchero bianca, spruzzati con burro di cacao rosso e decorati con dei puntini bianchi in cioccolato bianco. L’Uovo Ape, tra le creazioni più ricercate, realizzato sempre in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e spruzzato con una miscela in cioccolato fondente. Gli alveari sono in cioccolato bianco, così come le apine che sono spruzzate con burro di cacao giallo e decorate con dettagli in pasta di zucchero. Infine, l’Uovo Bonsai anch’esso interamente in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, spruzzato con una miscela fondente e decorato con la tecnica del grattato; dalla parte superiore fuoriescono i rami di un bonsai decorati con dettagli in pasta di zucchero. E in ultimo l’Uovo senza nome, un omaggio dello Chef alla fantasia di ognuno di noi. Realizzato in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, è avvolto da suggestive decorazioni fiorate. Ognuno potrà scegliere per questa creazione il nome che maggiormente rispecchia la sua idea di Natura.

Non solo novità: c'è anche la tradizione

Alle novità della “Linea Natura” si affiancano i classici della produzione artigianale di Ernst Knam dedicati alla Pasqua, rinnovati nella loro estetica. Infatti, seguendo l'ispirazione green la Natura torna ai suoi colori essenziali, grazie alla scelta dello Chef di utilizzare esclusivamente le nuances del cioccolato eliminando i coloranti, abbiamo dunque l’Uovo Pollock, ispirato al famoso artista, realizzato in tre versioni, con camicia di cioccolato fondente Perù Pachiza 70% decorato con pollock al cioccolato latte e bianco; con camicia di cioccolato al latte 39% decorato con pollock al cioccolato fondente e bianco; e in ultimo con camicia cioccolato bianco Bio decorato con pollock al cioccolato al latte e fondente. L’Uovo Pennellate K, unico nella forma e nel genere, nato e ideato personalmente dallo Chef Maître Chocolatier Ernst Knam. La decorazione particolare dell’uovo è caratterizzata da tre pennellate che formano il segno distintivo del marchio Knam: la K. L’Uovo Nudo e Crudo, in purezza, pregiato, con pareti ricoperte di caramello salato, disponibile in due differenti dimensioni (Misura 2 e Misura 4), realizzato in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%.

Il Cuore Rovesciato, un cuore dolce e puro, in cioccolato fondente, come quello degli amici della Fondazione TOG a cui lo Chef Knam ha deciso di donare parte dei proventi ricavati dalla vendita di questa creazione in cioccolato. La sua forma è stata realizzata personalmente in esclusiva dallo Chef, che ne ha seguito tutte le fasi di realizzazione: dal concept, alla creazione dello stampo e produzione dell’opera d’arte di cioccolato. L’Uovo Rocher in cioccolato fondente Perù Pachiza 70% con all’interno grue di cacao sabbiata. In scatola regalo trasparente. L’Uovo Pulcino realizzato in cioccolato fondente Señorita 72; al suo interno il pulcino realizzato in cioccolato bianco e spruzzato con burro di cacao giallo; decorato con inserti in pasta di zucchero e cioccolato bianco. L’Uovo Multi Chocolate decorato con la tecnica “brush technique” disponibile in 3 diverse versioni: camicia fondente Perù Pachiza 70% con pennellate al cioccolato bianco e al latte; camicia al latte 39% con pennellate al cioccolato fondente e al latte, e camicia al cioccolato bianco Bio con pennellate al cioccolato fondente e al latte.

Il packaging e le sorprese

Le uova Knam vengono confezionate in un packaging esclusivo, uniche e diverse l'una dall'altra, all'interno come sorpresa troverete delle praline dragées. Per quelle acquistate sullo shop online la sorpresa si trasforma in soffici marshmallow. Irrinunciabile, soprattutto per la gioia dei più piccoli, la presenza degli animaletti in cioccolato simbolo della Pasqua: Knam Coniglio, Knam Pollo, Galletto Ruspante, Pollo Pollock, Pecorelle, Gallo Goccia. E per chiudere questa carrellata di dolcezze cioccolatose non potevano mancare gli ovetti e i mini ovetti firmati Ernst Knam. A completare l’offerta dolce di quest’anno le buonissime pastiere, realizzate in tre versioni differenti: classica, al cioccolato e pistacchio. Ma anche la Torta pasquale, una gustosa ciambella con cioccolato bianco alla vaniglia Tahiti, gelee arancia, mandarino e yuzu, con un cake all’arancia bagnata con riduzione di caramello all’arancia, glassata con una glassa lucida al gusto di yuzu e decorato con delle uova in cioccolato.

Le proposte salate

Lo Chef anche per la Pasqua 2023 torna con delle gustose proposte salate, per arricchire la vostra tavola: il Panettone gastronomico, un vero trionfo di bontà, realizzato con un lievitato alla curcuma farcito con sei strati di prelibatezze, nel primo strato troviamo crema di formaggio spalmabile e basilico, tartare di gamberi rossi; nel secondo crema di ricotta e pinoli tostati, gelee cime di rape; nel terzo crema formaggio spalmabile e yuzu, tartare salmone leggermente affumicato; nel quarto crema di ricotta con olive Taggiasche, carpaccio di carciofo; nel quinto una crema al formaggio spalmabile e sedano semi candito, vitello cotto a bassa temperatura, crema tonno e uova; nel sesto strato troviamo una crema ricotta e limone, gelee spinaci con uvetta. La Torta Pasqualina, una deliziosa pasta sfoglia farcita con ricotta di vacca, spinaci, uvetta, pinoli e uova sode Livornese.