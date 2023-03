Aceto Balsamico di Modena Igp e Vermouth Giusti, è la colomba di Acetaia Giusti

Un dolce classico rivisitato e un abbinamento inaspettato: così Acetaia Giusti celebra la Pasqua 2023. «Un abbinamento inusuale che vede protagonisti due eccellenze della tradizione italiana per una proposta in chiave contemporanea che ha come filo conduttore l’Aceto Balsamico di Modena Giusti. È il suggerimento gourmet di Acetaia Giusti per la Pasqua 2023 che presenta la Colomba con Aceto Balsamico di Modena Igp Giusti in abbinamento al Vermouth Giusti».

La Colomba di Acetaia Giusti al Vermouth e all'Aceto Balsamico

La colomba di Acetaia Giusti, un prodotto di eccellenza

«La nostra colomba è un prodotto d’eccellenza che riesce ad esaltare al massimo una delle caratteristiche principali dell’Aceto Balsamico: la sua grande versatilità - racconta l’amministratore delegato Claudio Stefani Giusti - Quest’anno suggeriamo di provare questo dolce della tradizione accostandolo al nostro Vermouth Giusti, un abbinamento sorprendente che rafforza maggiormente le note e i sentori caratteristici conferiti dall’Aceto Balsamico di Modena Igp».

Nella Colomba con Aceto Balsamico di Modena IGP Giusti, infatti, l’Aceto Balsamico Giusti 3 Medaglie d’Oro viene utilizzato all’interno di un impasto soffice e arioso, capace di sottolineare la complessità aromatica del Balsamico. Per ottenerlo, una lievitazione di 36 ore e l’uso di un lievito madre ultracentenario, mantenuto in vita e tramandato da generazioni di maestri panificatori; il tutto per conferire estrema morbidezza all’impasto e un’alveolatura fine, persistente e regolare.

Oltre che per l’impasto, l’Aceto Balsamico viene utilizzato per la macerazione delle uvette, che ne risultano piacevolmente aromatizzate e profumate, ma anche per dare una nota agrodolce alla crema di farcitura.

Il Vermouth Giusti, invece, è una speciale riserva invecchiata in botti che hanno contenuto Aceto Balsamico per decenni. Viene realizzato a partire da una selezione di vini bianchi e rossi italiani, tra cui il Lambrusco, aromatizzato poi con 19 botaniche e addolcito con una parte di Saba, il mosto d’uva cotto, per poi essere invecchiato nelle botti di aceto balsamico che gli conferiscono le caratteristiche note legnose e un’eccezionale rotondità e morbidezza al palato.

Grazie alle loro caratteristiche, Colomba e Vermouth Giusti si sposano tra di loro alla perfezione, facendo risuonare le note di balsamico al palato e amplificando a vicenda il loro sapore. Sono entrambi prodotti di eccellenza, ottenuti con ingredienti esclusivamente naturali e di altissima qualità. La Colomba e il Vermouth Giusti sono disponibili nello shop online, nelle Boutique Giusti di Modena, Milano, Bologna e nelle migliori boutique enogastronomiche d’Italia.

Botte e bottiglie di Vermouth di Acetaia Giusti 1/3 Il Vermouth di Acetaia Giusti, etichetta 2/3 Colomba Giusti all'Aceto Balsamico di Modena Igp e al Vermouth, particolare 3/3 Previous Next



Il gran deposito aceto balsamico di Giuseppe Giusti

Il “Gran Deposito Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti” è la più antica acetaia al mondo, fondata nel 1605 a Modena ed è il brand più rappresentativo tra gli Aceti Balsamici di qualità. Oggi, la storica acetaia è guidata dalla 17esima generazione della famiglia: Claudio Stefani Giusti, porta avanti brillanti obiettivi di espansione, attraverso una gestione aziendale giovane e flessibile. La sede in un antico borgo agricolo alle porte di Modena ospita il cuore della produzione Giusti, tra cui le 600 botti storiche del 1700 e 1800 ancora in attività, e il Museo Giusti: uno spazio dedicato alla trasmissione della storia della famiglia e alla degustazione dell’”Oro nero di Modena”. I prodotti di Acetaia Giusti sono distribuiti nei corner dedicati all'interno dei punti vendita La Rinascente Milano e Roma, nelle migliori Boutique Enogastronomiche d’Italia e nelle Boutique Giusti, nuovo format retail lanciato nel 2019, oltre che tramite l’e-shop.