L'uovo di Pasqua gelato, ecco la sorpresa di Gusto 17

La tradizione rivisitata e sempre più gustosa. Gusto 17, il concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato di Milano, in occasione della Pasqua 2023 ha deciso di realizzare la sua versione del tradizionale uovo di cioccolato, arricchendolo, e non poteva essere altrimenti, con il suo gelato.

L'uovo gelato di Gusto 17 per Pasqua 2023

L'uovo di Pasqua gelato di Gusto 17

L’agri-gelateria milanese amplia così la propria linea esclusiva di Pasticceria Gelato reinterpretando uno dei protagonisti indiscussi dei dolci pasquali: per la prima volta viene infatti realizzato un Uovo Mignon ripieno di gelato al Fiordilatte racchiuso da una copertura di finissimo Cioccolato in tre diverse nuances colorate - Rosa, Giallo e Verde - per stupire occhi e palato di grandi e piccini.

Il risultato è un’inedita e golosa sorpresa gourmet, in cui l’altissima qualità degli ingredienti selezionati tra le migliori eccellenze del territorio si fonde con il più intenso e irresistibile candido ripieno per una sorpresa di gelato da degustare anche a fine pasto.

Uovo Mignon al Fiordilatte

Il nuovo prodotto pasquale di Gusto 17 si potrà acquistare presso gli store di via Savona 17 e via Cagnola 10, a Milano, da Voce Aimo e Nadia in piazza della Scala, sempre nel capoluogo meneghino, sulle principali piattaforme di delivery e sullo shop online di Gusto 17.