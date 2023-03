Pasqua tra colombe e uova di cioccolato golose ed esclusive

Manca davvero poco a Pasqua ed è corsa ai dolci tradizionali del periodo da gustare o da regalare, quest'anno rivisitati da chef con varianti esclusive e a numero limitate. Tra le proposte da portare in tavola, la colomba preparata con il Gian, il gin di Giancarlo Morelli. «Dopo innumerevoli prove di ricette ho deciso di personalizzare ulteriormente la mia Colomba… e perché non aggiungere Gian, il mio gin!? È proprio il gusto del GIAN che rende questa colomba un dolce inebriante, soffice e gustoso» afferma chef Giancarlo Morelli. E continua: uvetta, mela, vaniglia e arancia candita: sono alcuni degli ingredienti che insieme alla farina, burro, uova e una lunga lievitazione occorrono per preparare la mia Colomba speciale al Gian».



La colomba preparata con il Gian, il gin di Giancarlo Morelli



Si tratta di una produzione a tiratura limitata di 500 pezzi, acquistabili presso il Bulk Mixology Bar, Ristorante Morelli e Pomiroeu e sul sito morellimilano.it e Pomiroeu.com al prezzo di 45€.

Le novità di Pasqua di Baunilla Pasticceria Creativa

I pasticceri del noto brand di pasticcerie milanesi dell'imprenditore Vittorio Borgia hanno ideato tante alternative dedicate alla Pasqua 2023, dalle uova di cioccolato alle colombe classiche e al cioccolato il formato da 1kg o 500gr, così da poter soddisfare anche i palati più golosi ed esigenti.

Le colombe Baunilla

Un impasto soffice e profumato dove il burro, la farina di frumento, lo zucchero, il miele e i tuorli si uniscono al lievito madre naturale, alla pasta d'arancia e di limone e alla vaniglia. Una colomba arricchita da scorze d'arancia candita e ricoperta da una glassa croccante a base di farina di mandorle, cacao e mandorle.

Tutti i prodotti di Pasqua Baunilla sono disponibili presso le 5 sedi milanesi della pasticceria e su Cosaporto.it.



Prezzo 35€



Colomba al cioccolato da 1kg o 500gr



Un impasto soffice e profumato dove il burro, la farina di frumento, lo zucchero, il miele e i tuorli si uniscono al lievito madre naturale alla pasta d'arancia e di limone e alla vaniglia e arricchito dalla golosità delle gocce di cioccolato fondente e da una glassa croccante a base di farina di mandorle e cacao.



Prezzo 35€ formato da 1 kg

Prezzo 24€ formato da 500 g



Uovo al cioccolato al latte e granella di nocciole



Prezzo 30€ per il formato da 500 g

Prezzo 35€ per il formato da 700 g

Le uova pasquali al cioccolato con granella di nocciole di Baunilla

L'uovo fragola di Baunilla



Uovo 'Carota' al cioccolato al latte



Prezzo 30€ in unico formato da 500 g

Le sedi Baunilla Pasticceria Creativa

Baunilla Cso Italia in Corso Italia 11, Milano

Baunilla Alvar Aalto in Piazza Alvar Aalto, Milano

Baunilla S.Marco in via S.Marco 14, Milano

Baunilla Cso Garibaldi in Corso Garibaldi 55, Milano

Baunilla Broletto in via Broletto 28, Milano