Tradizione rivisitata: colomba ai frutti di bosco di Filippo Sinisgalli

Il segreto per una colomba perfetta? Ingredienti di qualità e tanta pazienza», è questa la ricetta della colomba pasquale di Filippo Sinisgalli, all'opera nelle cucine del ristorante Zur Kaiserkron, celebre ristorante altoatesino di Bolzano e membro di Euro-Toques, l'associazione che raggruppa i cuochi europei; una ricetta semplice e per niente scontata perché quest’anno è proposta anche in edizione limitata ai frutti di bosco.

La proposta per la Pasqua 2023 di Filippo Sinisgalli, la colomba ai frutti di bosco

La colomba di Filippo Sinigalli

«Seleziono personalmente ogni singolo ingrediente - afferma Sinisgalli - perché la qualità di ogni elemento crea l’insieme perfetto, in più c’è il nostro lievito madre e 36 ore di lenta lievitazione».

Nella colomba che si può assaggiare e acquistare al ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano, ci sono solo le migliori farine (mix segretissimo che garantisce la consistenza perfetta), uova del Garda, frutti di bosco sciroppati provenienti da Fiè allo Sciliar, vaniglia profumatissima di Tahiti, un tocco di pasta d’arancio e le migliori mandorle di Avola per la glassa.

La colomba di Filippo Sinisgalli, 100% made in Bolzano

La produzione è 100% made in Bolzano presso Il Palato Italiano, l’hub di cucina e formazione che Sinisgalli guida dal 2015 e che l’ha portato per diversi anni in giro per il mondo a far conoscere la vera cucina italiana. Oggi, accanto all’attività formativa e divulgativa, Il Palato Italiano è anche laboratorio di produzione per molte specialità proposte al Ristorante Zur Kaiserkron. «La produzione è per ora limitata a piccole quantità che destiniamo prevalentemente ai clienti dello Zur Kaiserkron – conclude Filippo Sinisgalli – E seguiamo la stagionalità, a Natale produciamo i panettoni, poi i cioccolatini per San Valentino a febbraio e ora la Colomba di Pasqua. Mi piace poter dare ai clienti la possibilità di continuare l’esperienza gourmet iniziata al ristorante portando a casa un prodotto esclusivo».

Ristorante Zur Kaiserkron

Piazza della Mostra 1 - Bolzano

Tel 0471 028000