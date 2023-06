Filone Loison, il dolce lievitato perfetto per l’estate

Arancia Cioccolato e Albicocca Basilico sono i nuovi gusti del Filone Loison, un dolce lievitato per tutti i giorni, nato dalla ricetta di famiglia del 1969. In queste ricette Dario Loison ha scelto di unire succose arance candite di Sicilia a una particolare variazione di cioccolato del Sudamerica.

Dario Loison con i due nuovi gusti di Filoni 2023

Estate, come guatare al meglio il Filone Loison arancia e cioccolato

Per la stagione estiva anche un suggerimento per gustarlo in modo diverso: il Filone Arancia Cioccolato abbinato a un delicato gelato alla vaniglia. La freschezza e la cremosità del gelato si mescolano armoniosamente alla dolcezza dell'arancia candita e all'intenso sapore del cioccolato fondente. Aggiungendo poi un tocco di liquore all’arancia come il Curaçao o il Grand Marnier, liquori con una nota dolce e un retrogusto leggermente amaro, si crea una profondità gustativa che sorprenderà i vostri sensi.

Filone Loison albicocca e basilico perfetto con un calice di Riesling

Albicocca e basilico con l'albicocca semi candita, dolce e leggermente acidula, si unisce al blend erbaceo del basilico che si completa con lievi sfumature agrumate e balsamiche. Una combinazione con una delicata complessità gustativa, i cui sapori si completano a vicenda, creando così una fresca esperienza gustativa. Il consiglio affiancarlo semplicemente con yogurt greco, per la sua consistente cremosità: dolcezza fruttata, lieve aroma erbaceo e freschezza dello yogurt si uniscono in un rilevante equilibrio. Per un tocco intrigante? Un fresco calice di Riesling italiano che, con la sua acidità e vivacità aromatica, amplifica i sapori dell'albicocca e contrasta la dolcezza.

La gamma dei Filoni comprende quello al mandarino, al limone, alla frutta, all’uva sulatanina, al cioccolato e pere e spezie.