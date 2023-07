Panettone in spiaggia? Due i gusti estivi proposti da Galup

Il panettone d’amare, un’idea golosa e originale per arricchire le tavole estive, da gustare in abbinamento al gelato o semplicemente per godere di un momento di gustoso piacere. È questa la novità di Galup, la storica azienda dolciaria piemontese. Un panettone con un nome originale, che rimane facilmente impresso nella memoria per via dell’assonanza tra le parole “d’amare” e “da mare”, un divertente gioco che riporta alla leggerezza della bella stagione.

Il panettone ai frutti tropicali

Due le versioni del panettone d’amare

I due panettoni, tipo Milano da 750 g, sono prodotti con farina di prima qualità, lievito madre Galup, uova fresche e burro, impastati e lievitati lentamente per 40 ore, hanno la fragranza tipica del panettone ma con un twist in più caratteristico dei freschi sapori dell’estate.

Due le versioni: panettone con limone candito al profumo di basilico dove il soffice impasto è arricchito con scorzoni canditi di limoni di Sicilia e avvolto dall'intenso profumo naturale del basilico. Il panettone ai frutti tropicali è caratterizzato da un mix di frutti tropicali - cubetti di ananas, mango e papaya semicanditi - che rilasciano tutto il gusto che li caratterizza, reso ancora più avvolgente e profumato dalla presenza di pasta d'arancia miscelata direttamente nell’impasto. Entrambi i Panettoni d’amare sono n vendita al costo di 15,90 euro, disponibili in esclusiva su www.galup.it, nel Galup store di Pinerolo e nei migliori negozi.