A San Valentino regala un… Chocodiamante

Si chiama “Forever Love” ed è la collezione che Roberto Rinaldini - chef e pastry chef pluricampione del mondo - ha messo a punto per San Valentino 2022. Tante idee regalo e proposte per una degustazione “a due” firmate da un grande interprete della pasticceria italiana. La direzione è, come nello stile di Rinaldini, quella dell'originalità: le migliori materie prime si incontrano nell'interpretazione magistrale di un grande maestro, in una cifra iconografica particolare ed esclusiva. Dalle forme al packaging, la parola d'ordine è unicità, con un finish luxury e un concept ad alto valore estetico. Il tutto, senza dimenticare l'esperienza al palato: raffinata, studiata e armoniosa, per una degustazione intensa e originale.

Chocodiamante nero



Arrivano in tutta Italia



Su rinaldinipastry.com si trova tutta l'offerta: si ordina con un click e si ricevere quanto ordinato comodamente a casa, oppure lo si fa recapitare direttamente al destinatario. Anche in modo customizzato: è possibile richiedere, in fase d'ordine, l'inserimento di un biglietto personalizzato, così che il regalo arrivi in modalità consegna a domicilio con una veste accurata e chic.



Da regalare un… Chocodiamante



Tra le proposte più fantasiose, troviamo il Chocodiamante: disponibile rosa, rosso, nero o azzurro Tiffany, è un vero e proprio anello con diamante in... cioccolato finissimo, impreziosito da una foglia d'oro 24 carati. Ci sono poi i romatici Chococuore: la luxury box (da 4 o 9 pezzi) contiene deliziose praline decorate a mano, ripiene di cremino al pistacchio o alla nocciola. Non mancano poi i biscotti glassati con finissimo cioccolato e decorati a mano (“Ti Amo”, “I love you” e “Orsetto con cuore rosso”), o i Chocopops in versione San Valentino, al cioccolato bianco e al latte, ripieni di cremosa di nocciole, cacao e sfogliatine croccanti, decorati a mano con cuoricini in pasta di zucchero.



Preziose le gift box



Infine, ma non per importanza, le gift box, lussuosi set degustazione con tutto il meglio della proposta Rinaldini. “You & Me” comprende due dei biscotti realizzati per San Valentino, “Ti Amo” e “Orsetto con cuore rosso”, tanto belli quanto buoni; non mancano l'Oriental Mix, i cioccolatini Chococuore e 2 bottiglie di Prosecco Rinaldini. C'è poi la gift box “You My Love” che comprende, oltre al biscotto “Ti Amo”, una scatola di MacaRAL, la cremosa alla nocciola, un Chocodiamante Fondente e Chococuore. “For Us” contiente invece i biscotti “Ti Amo” e “I Love You”, la cremosa alla nocciola, il Chocodiamante Rosso e Chococuore.



Ogni gift box è contenuta in una raffinata scatola: confezione e packaging sono accuratamente studiati e accostati, nei caratteristici colori Rinaldini, per un'esperienza luxury in ogni suo aspetto.



Per informazioni: www.rinaldinipastry.com