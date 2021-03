Amaretti di Mombaruzzo, i dolci nati dall’amore

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 09:34

Gli originali Amaretti di Mombaruzzo

La leggenda, una storia d'amore

Amaretti di Mombaruzzo alla nocciola

Dal passato ai giorni nostri: Alessandro Lacqua e Egle Orsi

Nuovi ingredienti e abbinamenti consigliati

Amaretti di Mombaruzzo assortiti

n piemontese e una siciliana, la capacità e la fantasia, la Casa Reale e il paese di. Questi fondamentalmente gli ingredienti della storia del tipicoMombaruzzese che tanto piace anche ai giorni nostri e che è nato, molto probabilmente, dall’Siamo alla fine del 1700 e la storia - o forse leggenda - vuole che l’economo di casain servizio presso la Reggia di Venaria Reale s’innamorò di una fanciulla siciliana anch’essa alle dipendenze del re, in qualità di. Lui è, originario del piccolo Comune di Mombaruzzo in Provincia di Asti; lei, il nome non lo sappiamo, ma siam sicuri era specializzata nella lavorazione delle mandorle.Forse fu proprio per amore del giovane che la fanciulla rivelò al ragazzo ladi un particolare dolcetto. Passano gli anni e i due lasciano il casato savoiardo, si trasferiscono nel paese di lui e danno vita ad una piccola. Il morbido dolce viene così messo in produzione e ai mombaruzzesi piace in modo particolare. Qualcuno nell’assaporare gli amaretti esclama: “Oh, i son bon… I son un poc amaret” (sono buoni, sono un po' amaretti). Ed è da questa esclamazione che ne nasce l’attuale denominazione, che tutti conosciamo.In realtà, sempre ammettendo che sia storia e non leggenda, Francesco inserisce nella ricetta una percentuale di, ovvero il seme contenuto nei noccioli di albicocca e di pesca, ed è proprio questo ingrediente che conferisce all’amaretto di Mombaruzzo il suo tipico e piacevolissimo gusto amarognolo.Nel corso del tempo la ricetta, mai scritta ma sempre tramandata a voce, passò di mano ai discendenti del Moriondo, partendo da Virginio e Carlo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quegli amaretti piacevano davvero molto così come tanti furono i, ie le medaglie che ottennero nella loro storia. Tra gli ori conquistati quello di Milano del 1881, di Napoli 1882, di Torino 1884 e di Roma negli anni 1887 e 1895. Nel più recente 2016 un’altra coppia di innamorati,, acquistano lo storico marchio e ne ricevono tutti i segreti da, maestri “amarettai” discendenti dei Moriondo e custodi del dolce segreto. Alessandro entra così in contatto con gli storici amaretti prendendone conoscenza e coscienza: ingredienti e tecnica di lavorazione.Oggi Egle e Alessandro lavorano in modo artigianale, come un tempo, e portano avanti ladel morbido dolce producendolo esclusivamente con mandorle, armelline, zucchero e albume d’uovo. Sono tutti ingredienti di altissimache donano al palato un piacere decisamente piacevole e molto delicato che ben si sposa con il famoso, il vino bianco principe di questo lembo diDalla fine del XVIII secolo ai giorni nostri gli amaretti continuano il loro percorso e oggi si sono arricchiti di alcune varianti per le quali i nostri produttori utilizzano altri ingredienti d’eccellenza:del Piemonte,, cioccolato, aromi al limone, sempre rigorosamente nel rispetto dell’artigianalità del prodotto finito.Una storia di amore e di dolcezza, un vero intreccio di culture, un delicato momento da vivere nella spensieratezza, godendosi un dolcetto tipico fatto mano con altrettanto amore. Prendete un amaretto di Mombaruzzo, scartatelo lentamente, deliziatevi del suo profumo, assaporatelo chiudendo gli occhi e pensate che le cose buone non si perdono mai nel tempo.