Bindi, un viaggio nel mondo del dessert a tutto tondo

Per far fronte ad un mercato in costante cambiamento, sempre più altalenante e complesso a causa dell’impatto delle restrizioni e delle chiusure, Bindi, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti di pasticceria surgelata di alta qualità per il canale “out of home”, operante a livello nazionale e internazionale, ha perseguito una strategia di investimento sulla filiera italiana con particolare focus sull’ampliamento dell’offerta e sul lancio di nuovi prodotti, cercando sempre più da un lato la massima capacità di gestione e pianificazione e dall’altro la più alta velocità di reazione.

Girotondo alle mandorle

Contestualmente l’azienda ha già strutturato un piano articolato di potenziamento della rete commerciale per aumentare la penetrazione nel mercato, mantenere la posizione di forte leadership nel settore della ristorazione e parallelamente sviluppare in modo strutturato anche il canale “consumer”.

Bindi vanta una capillare rete di 70 concessionari e 7 filiali in Italia con oltre 40mila clienti serviti, presente in più di 40 Paesi in tutto il mondo e uno stabilimento di produzione in New Jersey che serve gli Stati Uniti e il Canada. Una gamma ricca ed esclusiva composta da più di 1.000 articoli.

Morbido pandispagna delicatamente profumato al rum, crema con panna fresca e cioccolato fondente con pasta di cacao monorigine del Madagascar, purea e cubetti di pera italiana decorata con un velluto di cioccolato fondente

Prodotti innovativi di alta pasticceria

«L’attenzione alla profondità di gamma e ai nuovi trend di mercato si concretizza con prodotti innovativi di alta pasticceria realizzati nei nostri stabilimenti in Italia», afferma Antonio Balestrieri, Brand & Product Manager. «Il grande lavoro che da sempre impostiamo con il nostro reparto ricerca e sviluppo ha l’obiettivo di focalizzarsi su ricette esclusive, prodotte con materie prime nobili e Igp, con un’attenzione particolare alla territorialità e un rinnovamento sempre attento e incalzante della gamma istituzionale con nuove collezioni per ogni stagione».

New Generation Dessert

Il grande focus sulla ricerca e sull’innovazione si è concretizzato nel lancio della “New Generation Dessert”, una nuova linea di monoporzioni gourmet esclusive e ricercate. Proposte che catturano l’attenzione del cliente attraverso nuove forme e design con gusti e abbinamenti esclusivi caratterizzate da un’attenta ricerca e selezione di ricette, materie prime nobili e decorazioni eleganti e originali: Girotondo alle mandorle, Geometria di cioccolato e pere, Cubo ai due cioccolati.

Cubo ai due cioccolati

Per innovare qualcosa che già funziona ci vuole coraggio

Bindi ha lanciato un nuovo progetto di “rilancio dei grandi classici” che pone al centro prodotti iconici della storia dell’azienda, proposte dessert fondamentali nell’assortimento e allo stesso tempo trasversali nei momenti di consumo. Bindi riporterà sotto i riflettori i tartufi e i semifreddi anche nella celebre versione affogata al caffè, il Tiramisù e la Torta della Nonna: prodotti di alta qualità, riconosciuti e apprezzati con un’alta rotazione di vendita.

Il piacere degli affogati

Rilanciare questi prodotti significa dare visibilità e inventiva nella proposta. Come? Attraverso una gamma profonda, modalità di presentazione creative al consumatore, in grado di esaltare il prodotto scelto senza il rischio di sprechi per il gestore: dare la giusta rilevanza a dessert unici per qualità e flessibilità che rappresentano l’eccellenza, l’eleganza e l’artigianalità di Bindi, la più grande pasticceria d’Italia.

Bindi

via della Liberazione 1 - 20098 San Giuliano Milanese (Mi)

Tel 02 982941

www.bindidessert.it