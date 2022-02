Carpigiani, eventi speciali e novità per la ristorazione

Per il tanto atteso Sigep 2022 - il Salone internazionale dedicato alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in programma a Rimini dal 12 al 16 marzo - Carpigiani propone all’interno del suo stand nel padiglione C1 un fitto calendario di eventi con ospiti internazionali, seminari e percorsi di analisi sensoriale in collaborazione con il Centro Studi Assaggiatori di Brescia. Tra gli ospiti confermati: Santi Palazzolo, maestro pasticcere e vicepresidente AMPI-Accademia Maestri Pasticceri Italiani; Francesco Boccia, membro del Team Italia che ha conquistato l’oro alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2015; Fabrizio Fiorani, maestro AMPI e miglior Pastry Chef 2021 per il Gambero Rosso.

Synthesis 2

Imperdibili i percorsi di analisi sensoriale e abbinamenti gastronomici ideati dalla Carpigiani Gelato University in collaborazione con Manuela Violoni, docente del Centro Studi Assaggiatori di Brescia: tre appuntamenti in cui si analizzeranno ingredienti speciali come l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la loro trasformazione in gelato o sorbetto.

Tra le novità tecnologiche ideali per bistro, ristoranti e caffetterie: Synthesis 2 il nuovo sistema modulare che permette di produrre, conservare e servire il gelato in un'unica soluzione direttamente davanti ai clienti e senza interrompere la catena del freddo.

Il modulo base consiste in un’elegante postazione completa con due cilindri indipendenti dotati delle funzioni per pastorizzare e mantecare la miscela e conservare staticamente il gelato. Inoltre, è possibile programmare per ogni cilindro la temperatura ottimale di conservazione. Grazie al display Lcd con i programmi preinstallati e il controllo di consistenza brevettato Hard-O-Tronic si possono monitorare costantemente i valori della consistenza programmata e quella del gelato in mantecazione.

Posizione a Sigep 2022 (dal 12 al 16 marzo): pad. C1 - stand 015/021/061/143.

Carpigiani

via Emilia 45 - 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)

Tel 051 6505111

www.carpigiani.com

www.gelatouniversity.com