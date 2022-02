Colazione dal cuore italiano con le specialità Bindi

In oltre 70 anni di esperienza, passione e creatività, Bindi ha condiviso con gli italiani l’amore per la bontà. Oggi questa maestria rende unica la colazione: dal cornetto al krapfen, dalla treccia alle nuove proposte per il gusto moderno. Nelle specialità della linea bar c’è tutta l’eccellenza che ha reso Bindi il nome della pasticceria in Italia e nel mondo. L’unicità della proposta firmata Bindi, una vera “Colazione dal cuore italiano”, è garantita dalle ricette esclusive e dalle farciture. Prima tra tutte è la crema pasticcera, trionfo dell’arte pasticcera, un vero e proprio capolavoro: il tesoro custodito nel cuore delle specialità Bindi.

Gran Croissant alla crema

Con il nuovo assetto produttivo, che consta di 8 stabilimenti, l’azienda ha investito su una gamma per la prima colazione di produzione propria, con ricette mirate che conciliano tradizione, tecnica e sensibilità ai trend di consumo.

L’offerta è ampia, con oltre 70 proposte consentono al gestore di selezionare i prodotti andando incontro alle esigenze dei consumatori, in linea con l’esperienza che il suo format vuole trasmettere.

Krapfen alla crema Gran Croissant al pistacchio

L’impegno commerciale dell’azienda consiste nell’essere sempre accanto ai suoi clienti, in qualità di specialisti, affinché la scelta dei prodotti sia consapevole e comunicata agli avventori che dimostrano esigenze di consumo attente e consapevoli. Caratterizzare la colazione, vivere l’esperienza del cornetto ideale rispetto ai propri gusti è possibile comunicando l’offerta in maniera tematica: i cornetti della tradizione italiana “must have”, le specialità che abbinano impasti a farciture per nuove esperienze di gusto, la proposta fibre&gusto che unisce l’attenzione verso prodotti “free-from” realizzati con farine non raffinate senza rinunciare al piacere del gusto.

