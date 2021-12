Comprital ha in serbo tante sorprese e novità per Sigep 2022

Comprital, azienda specializzata nei semilavorati per gelateria, pasticceria fredda e dessert da ristorazione, porta in scena al Sigep un effetto “wow” ricco di sorprese e contenuti, che aumentano il valore del prodotto dolce più apprezzato dagli italiani e non solo: il gelato. La nuova squadra, capitanata da Alessandro Rosiello, oggi amministratore delegato dell’azienda, proveniente dal mondo delle materie prime per la gelateria e la pasticceria con un’esperienza decennale come leader dell’azienda Debic, ha un progetto chiaro e ambizioso.

Alessandro Rosiello

«Riteniamo - spiega - che creatività e fantasia possono esprimersi al meglio quando l’artigiano sa di poter contare su ingredienti di qualità che lo supportano in modo idoneo, per ottenere un gelato o un dessert che ha sempre la stessa struttura, gusto e finitura. In pratica, quella continuità che il cliente finale si aspetta sempre di trovare ogni volta che entra nella gelateria di fiducia. Il nostro progetto va oltre il prodotto».

Appuntamento a Sigep, alla fiera a Rimini, dal 22 al 26 gennaio 2022. Comprital vi aspetta al pad. C7 - stand 081/057 per scoprire tutte le novità e il gusto della nuova qualità.

