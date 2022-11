Con i panettoni artigianali di Sal De Riso, la dolcezza del Natale è servita

Ecco che arriva il Natale con il suo calore e la sua convivialità: le città si riempiono di luci di ogni forma e tonalità, i mercatini prendono spazio nelle piazze e gli alberi addobbati colorano le case. L’aria delle feste porta con sé magia e tradizione e la tavola non può che essere protagonista con un’infinità di prelibatezze regionali che riempiono di gioia e appagano il palato. Riunirsi intorno a un tavolo è una celebrazione e non può mancare un tocco di dolcezza. I dolci di Natale di Sal De Riso, presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, sono prodotti artigianali della tradizione, a volte rivisitati con un tocco creativo, a lievitazione naturale e realizzati con ingredienti di assoluta eccellenza. Che si faccia parte del team Panettone o Pandoro sono molte le varianti e i formati disponibili del maestro pasticcere che porta sulla tavole delle feste il sorriso e i profumi della Costa d’Amalfi.

Le limited edition Oro Puro e Passione Napoletana

Grandi star del catalogo di questo Natale di Sal De Riso sono le limited edition Oro Puro e Passione Napoletana. La prima è il regalo perfetto per ogni appassionato gourmet: uno scrigno dorato che racchiude all’interno un Panettone dal sapore deciso, farcito con cioccolato fondente Sur del Lago Venezuela Domori 72% e decorato con preziose foglie d’oro. Un lievitato che saprà conquistare grandi e piccini. La seconda, invece, novità 2022, rende omaggio alla tradizione campana con una cappelliera di latta con le colorate maioliche Vietresi e la tipica stella marina in ceramica. All’interno un Panettone farcito con albicocche del Vesuvio, fichi bianchi secchi del Cilento Dop, arancia candita, uvetta sultanina Australiana e cedro Diamante. Un dolce goloso che sorprenderà parenti e amici.

Un’irresistibile coccola avvolgente da gustare in compagnia

Tra le novità gli amanti del cioccolato troveranno Pan(ettone) per i loro denti. Intenso Fondente si appresta a soddisfare anche i più golosi con la sua soffice pasta lievitata al cioccolato fondente farcita con crema al cioccolato fondente Guanaja 70%.

Il Milanese è la certezza da servire a tavola per i puristi del panettone

Per i puristi del Panettone Sua Maestà il Milanese è la certezza da servire a tavola. Premiato Miglior Panettone al Mondo l’anno scorso, racchiude una farcitura di uvetta sultanina australiana, cedro Diamante e bucce di arancia candita.

E non può mancare il Pandoro

Non resteranno delusi nemmeno i fan dell’altro classico di Natale: il Pandoro, con la sua soffice pasta lievitata dal goloso e caratteristico profumo di vaniglia e sapore di burro.

Un omaggio alla terra d'origine: la Campania

Sal de Riso non rinuncia a omaggiare la propria terra d’origine, la Campania, e propone anche un classico rivisitato dai sapori partenopei: Stella del Vesuvio con cubetti di albicocche naturali candite e gocce di cioccolato bianco alle mandorle e una copertura di glassa alle nocciole. Immancabili anche i farciti, come il Panettone al Limoncello, ripieno di crema al limoncello e bucce di limone di Costa d’Amalfi I.G.P per un’alternativa gustosa al candito, o Sottobosco, con frutti di bosco e crema profumata alla vaniglia e rosmarino.

Un dolce dono capace di donare felicità a chi lo riceve

Le proposte natalizie artigianali sono disponibili in tutti i punti vendita del vulcanico pasticcere napoletano e tutte le tipologie di panettone sono acquistabili anche sullo shop online www.salderisoshop.com, per raggiungere la tavola di qualsiasi casa italiana o estera grazie al servizio di spedizioni internazionali. Sono disponibili anche packaging speciali come Trilogy, una preziosa box contenente 3 specialità da 500 g. A Natale, il panettone firmato Sal De Riso è il regalo con cui non si sbaglia, un dolce dono capace di donare un pizzico di felicità a chi lo riceve.