Dolci al cioccolato e liquori: come abbinarli?

Gustare un eccezionale dolce al cioccolato spesso non è sufficiente a soddisfare il palato. Per molti accompagnare il dessert a una bevanda è essenziale ed è così che insorge un dilemma che ha riguardato tutti almeno una volta: “Quale bibita alcolica può esaltare al meglio le caratteristiche di un dolce”. Nel caso specifico facciamo riferimento esclusivamente ai dolci al cioccolato. Sono tra i più diffusi e apprezzati; il cioccolato conserva il primato di principale ingrediente presente all’interno della maggior parte delle ricette di pasticceria. Di torte al cioccolato ne esistono moltissime e tutte gustose: torta caprese, foresta nera, torta tenerina, brownie, ecc. Così come per le altre torte soffici al cacao, seguendo la ricetta passo passo della sacher, verrà naturale pensare di abbinarla a un vino di ottima struttura, come un Fior d’Arancio Passito. In molti hanno ritenuto, per lungo tempo, troppo complesso abbinare al vino un dolce particolarmente ricco di sapore, dato dal cioccolato e dalla marmellata. Tuttavia un vino persistente ed intenso rappresenta un’ottima soluzione a cui non rinunciare quando si gusta la torta sacher. Rifacendoci a questo esempio, di seguito, proponiamo alcuni azzeccati abbinamenti tra alcuni noti dolci al cioccolato e altrettanti apprezzabili liquori.





Cioccolato e rum

Se sei un amante del rum saprai che si tratta del liquore che meglio si abbina, rispetto ad altri, al cioccolato. Rum-cioccolato è una accoppiata vincente ed invincibile, non è un caso che la stragrande maggioranza dei barman servano un buon bicchiere di rum accompagnandolo con un cioccolatino scelto in base alle peculiarità della bevanda, una vera coccola per il cliente. Tornando ai dolci al cioccolato potremmo dire che la scelta del rum da abbinarci dipende dal tipo di cioccolato che si è utilizzato nella preparazione del dolce. Un cioccolato bianco o al latte si abbina bene ad un rum giovane e secco che rende il gusto più morbido. Un rum invecchiato di almeno 5 anni è perfetto per dolci a base di cioccolato fondente. Una percentuale di fondente maggiore del 70% richiede un rum più vecchio di 5 anni. Se il dolce in questione contiene spezie in quantità abbondonate (pensiamo alla cannella) è ancora una volta corretto scegliere un rum invecchiato. Non possiamo non fare riferimento ad una vera chicca: esistono dei drink che hanno colta appieno le potenzialità di questo abbinamento e che, quindi, contengono tra gli ingredienti cioccolato e rum.

Cioccolato e grappa

Poteva forse mancare nelle nostra lista un riferimento alla grappa? Si tratta del più noto distillato italiano che molti sono soliti consumare alla fine del pasto. La grappa si abbina bene ai dolci al cioccolato solo se invecchiata. Così come specificato per il rum, nel caso di dolci in cui si è preferito un cioccolato altamente fondente l’accostamento deve prendere in considerazione una grappa molto invecchiata. La grappa è tra i liquori che meglio bilanciano il sapore del cioccolato e “ripuliscono” la bocca preparandola per un altro morso. Anche chi non è un sostenitore del gusto di questo liquore potrà rivalutarlo grazie a questo abbinamento equilibrato e coinvolgente.





Cioccolato e whisky/cognac

Secondo gli esperti di questo tipo di abbinamenti è il whisky la seconda bevanda alcolica (immediatamente dopo il rum) che più è capace di esaltare un dessert a base di cioccolato. Al contempo, il cioccolato fa emergere il sentore affumicato del whisky. Meglio abbinare a questo liquore dolci al cioccolato fondente o, ancora meglio, a base di nocciola (le note più grasse della nocciola bilanciano le note alcoliche pungenti). Il cognac non è tra i liquori più consigliati, ma vale la pena sperimentare. Meglio prediligere per il cognac solo dolci a base di cioccolato in cui la percentuale di fondente non sia inferiore al 70%.