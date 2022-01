Dolci Emozioni, il cioccolato che non ti aspetti

Una piccola bottega nel cuore di Milano dove si creano emozioni attraverso il gusto puro del cioccolato. Simona Solbiati è un architetto del cioccolato, è lei l’anima del suo laboratorio di via Ruggiero Settimo.

La linea Dolci Emozioni

Tra i più recenti guizzi creativi, la maitre chocolatier ha voluto esplorare e sfruttare le potenzialità e le note aromatiche del cioccolato come base perfetta per creare una linea di praline salate dal gusto sorprendente. Un ritorno alle origini. In realtà il cioccolato, quando è arrivato in Europa dall’America centrale in pieno Rinascimento, è stato inizialmente impiegato come una spezia per arricchire la componente aromatica di piatti salati, dolci o agrodolci.

Andare oltre i classici parametri

La ricerca di nuove sensazioni e l’attenzione particolare agli ingredienti da utilizzare sono state alla base per la creazione di Dolci Emozioni, questa nuova linea salata che propone il cioccolato e il cacao associati a verdure, cereali, pesce e carne. «Ho voluto sperimentare nuovi sapori, oltrepassare con creatività i parametri di dolce, amaro e salato», ha dichiarato Simona Solbiati. Tartufo, peperone, miele di lavanda, accostamenti con ingredienti che possono sembrare azzardati, inconsueti eppure si sposano perfettamente tra di loro dando vita a un cioccolato gourmet che colpisce le papille gustative.

Solo su ordinazione

La nuova linea salata “Dolci Emozioni”, che si affianca a quella classica dolce, conferma la volontà della maitre chocolatier Simona Solbiati di proporre con continuità e innovazione quanto di meglio la lavorazione artigianale del cioccolato è in grado di offrire. Una proposta destinata a tutti coloro che amano e ricercano la novità. In esclusiva presso il laboratorio artigianale di Milano su ordinazione.

Praline realizzate da un guscio croccante di cioccolato fondente con un cuore morbido: ganache al tartufo bianco oppure al foie gras, sottili sfoglie di cioccolato bianco e perle di caviale, il connubio perfetto tra dolce e salato. Armonia di sapori e piacevole contrasto di consistenze.

Aromi assortiti

Dolci Emozioni nel dettaglio: Foie gras (cioccolato fondente con ganache di foie gras e riesling), Tartufo (cioccolato fondente al 72% con ganache di tartufo bianco), Salmone (cioccolato fondente al 70% con rosa di salmone selvaggio affumicato, marmellata di arance di Sicilia e crema fraiche), Cipolla (cioccolato fondente al 70% con cipolla di Tropea caramellata al vino rosso e granella di pistacchio di Bronte), Peperone (cioccolato fondente al 70% con peperone confit nel miele di lavanda), Pomodorini (cioccolato fondente con gazpacho di fragole e pomodorini al basilico), Caviale (cioccolato bianco con crema di zabaione e perle di caviale).

Solbiati Cioccolato

Via Ruggiero Settimo 4 - 20146 Milano

Tel 02 09970589

www.solbiaticioccolato.it