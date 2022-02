Le dolci proposte di Hausbrandt per la Pasqua

Impegno e propensione alla qualità e alla ricerca, valori che da sempre contraddistinguono Hausbrandt di Nervesa della Battaglia (Tv), si concretizzano quest’anno in due proposte che trasformano la Pasqua e l’intera primavera in una festa di sapori e profumi: Colomba Delice e Fior di Mandorla Albicocca e Vaniglia.

Colomba Delice

Con Colomba Delice la semplicità della Colomba pasquale rivive con brio e carattere: l’impasto classico, con lievitazione naturale, racchiude scorze di arancia candita ed è impreziosito da polvere di baccelli di vaniglia. Ciò che rende Colomba Delice un unicum è l’equilibrio di sapori e il connubio tra la morbidezza dell’impasto e la friabilità della glassa di mandorle e nocciole.

Fior di Mandorla Albicocca e Vaniglia

Fior di Mandorla Albicocca e Vaniglia è invece la novità realizzata dal maestro pasticcere Sal De Riso nei suoi laboratori nella Costiera Amalfitana. De Riso ha ideato per Hausbrandt un morbido bauletto ideale per ogni momento della giornata: dalla prima colazione alla merenda, anche come proposta a fine pasto. L’impasto fatto a mano secondo la tradizione amalgama la freschezza delle albicocche del Vesuvio, cioccolato bianco e mandorle, con delicate note di vaniglia.

