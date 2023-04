I Maestri raccontano... Lavoratti, la memoria del cioccolato tra passato e futuro

Ah, la Liguria! Mi piace sempre parlare di luoghi in cui il verde delle colline e il blu del mare si fondono in un tutt’uno di scorci, luci e profumi. Nel peregrinare nel mio scouting mi trovo a Ponente nel Savonese: ho sempre sentito parlare di questi luoghi come terra di ceramica, di oliva arnasca, di casinò, di celebreties e di farinata: mai avrei pensato (c’è sempre da imparare) di imbattermi in un’istituzione del cioccolato che affonda le radici nel territorio dal 1938. Lavoratti comincia nella prima metà del secolo, offrendo ai bagnanti in spiaggia a Varazze bibite e dolci da consumare nel momento di relax baciati dal sole: il grande apprezzamento dei prodotti fa pensare ad Aliberto Lavoratti di aprir bottega in paese.

Questo enorme valore artigianale rimane nel cuore dei bambini di un tempo tanto che oggi l’azienda è stata rilevata da una cordata di quei ex bambini che si emozionavano di fronte a quei prodotti; Fabio Fazio assieme a Davide Petrini sono alcuni di questi e, da pochi anni, hanno avuto la visione di fare di Lavoratti un “artigianato organizzato”, mantenendo gli stessi valori produttivi e costruendo a supporto un management che possa sostenere lo sviluppo commerciale del prodotto. Questo binomio ricorre spesso ultimamente, motivo per il quale oggi ho la possibilità di fare due chiacchiere con Davide al quale rivolgo, fra un cioccolatino e l'altro, le prime domande.

Per Lavoratti il cioccolato è un vettore di sapori

Il cioccolato: una macchina del tempo per Lavoratti

Avete intrapreso con coraggio la visione di valorizzare un brand storico per il territorio volendolo condividere con l'italia e anche oltre confine: perché credere proprio nel cioccolato?

Lavoratti era un’azienda storica del nostro territorio, parte della memoria e dell’identità di una comunità: ecco perché crederci, ecco perché il cioccolato. È stato il filo conduttore di questo racconto a cui abbiamo deciso di non permettere che finisse, ma gli abbiamo donato una nuova vita e stiamo scrivendo un nuovo volume.

Fabio Fazio e Davide Petrini hanno rilevato l'azienda storica Lavoratti

Il cioccolato ha il profumo dei nonni e racchiude, se vogliamo, un collegamento inter-generazionale: oggi le nuove generazioni perchè dovrebbero innamorarsi del cioccolato?

Perché non dovrebbero? Quando si parla di cioccolato tutti sorridono, mette subito di buon umore. Il cioccolato è un modo per tornare bambini, è una macchina del tempo.

Cioccolato, tra gli ingredienti più buoni e più belli in Italia

La maestria belga della pralineria la conosciamo bene, ma possiamo indicare anche l'Italia come "terra di cioccolato"?

Il Made in Italy è il terzo marchio più conosciuto al mondo, dopo Mastercard e Coca Cola. Il food è uno dei nostri settori trainanti, siamo maestri del “bello, buono e ben fatto”, cosa ci manca? In ogni caso per Lavoratti il cioccolato è un vettore di sapori, è un veicolo per fare conoscere alcuni tra gli ingredienti più buoni e più belli che abbiamo in Italia. A partire dal Mandarino Tardivo di Ciaculli fino ad arrivare al Limone delle Cinque Terre, abbiamo percorso tutto lo stivale alla ricerca dei sapori più unici. È un vero e proprio viaggio alla scoperta dei gusti del Merditerraneo.

Lavoratti ha scelto di affidare al Maestro Corrado Assenza la firma delle produzioni

Perchè un'azienda come Lavoratti ha scelto di affidare al Maestro Corrado Assenza la firma delle vostre produzioni? Quali sono i punti in comune della vostra e della sua vision?

Con Corrado abbiamo condiviso sin da subito una passione autentica per il nostro lavoro e per creare insieme qualcosa di buono. Corrado ci ha aiutato nella selezione degli ingredienti e delle materie prime, sono il punto di partenza fondamentale per creare un prodotto eccezionale.

Un futuro per Lavoratti e le persone che vi lavorano

Con quali criteri sono scelte le materie prime che lavorate?

Scegliamo le persone ancora prima delle materie prime. Per noi ogni prodotto ha un volto, un nome e un cognome, una storia. Segui le persone buone e troverai i prodotti buoni, questo è il nostro memento.

Lavoratti ha un team giovane e appassionato che, giorno dopo giorno, sta costruendo il futuro dell'azienda

Oggi un impegno importante per chi si definisce Maestro è quello di "preservare e tramandare": come secondo voi la vostra realtà potrebbe essere importante per le generazioni future?

La decisione di non far chiudere la Lavoratti ha contribuito a dare un futuro a tutte le persone che oggi lavorano con noi e all’azienda stessa. Abbiamo creato una squadra giovane e appassionata che giorno dopo giorno sta costruendo il futuro proprio e dell’impresa. È stato un salvataggio romantico dettato proprio da questa voglia di preservare una realtà locale.

Cura e passioni: i valori fondamentali di Lavoratti

Molti progetti nascono come progetti di maestria, ma poi si rivelano come puri progetti commerciali: perchè Lavoratti non è così?

La cura e la passione sono i nostri valori fondamentali. Ogni cosa, ogni gesto che raccontiamo è autentico. Selezioniamo con cura le persone che lavorano con noi, così come ogni ingrediente che trattiamo per andarlo a trasformare nel migliore dei modi attraverso le sapienti mani dei nostri cioccolatieri: questa è la vera natura di Lavoratti.

La cura e la passione sono i valori fondamentali di Lavoratti

Conoscere questo tipo di realtà, dove la storia e i nuovi progetti si fondono, mi ha sempre lasciato una ventata di positività e una gran voglia di scoprire altre storie nascoste nei sentieri gastrosofici della nostra Italia, dove imprenditori cullano i valori del territorio per poter far diventare i prodotti in cui credono la lingua nel quale raccontare un borgo, un anfratto o un ricordo. Ora che ci penso, queste cose mi lasciano sempre anche una gran fame...

Lavoratti 1938

Via Parasio, 36 - 17019 Varazze (Sv)

Tel 019 97210