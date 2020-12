Marangon e Salerno, due panettoni per un progetto solidale

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 09:48

I panettoni di Simone Salerno e Rudy Marangon

Alla scoperta del cioccolato

a due iniziative parallele di solidarietà nate durante il lockdown primaverile, ideate da giovani artigiani piemontesi, è nata una sinergia professionale e una incredibile amicizia.dia Pianezza (To) nella prima fase della pandemia ha lanciato il progetto “” a favore della mensa dei poveri del Convento di Sant’Antonio da Padova a Torino., pasticceria Chocolat di Gassino Torinese, è stato invece l’artefice dia favore di medici, infermieri e operatori di Croce Rossa e Protezione Civile.Due profili professionali diversi. Rudy Marangon, diploma alberghiero presso l’Istituto Colombatto di Torino, cuoco, ma con la passione della. Ha iniziato a sfornare i primi dolci con il marchionel 2012. Poi la decisione di aprire a Pianezza, in pieno centro storico, insieme ai familiari e alcuni collaboratori, un proprio negozio: 400 mq con l’aggiunta di gastronomia, salumi e formaggi, gelateria, caffetteria e prodotti a km 0 di piccole realtà artigianali.Le lavorazioni con lae l’incontro con ilhanno fatto il resto. Rudy si innamora dei lievitati e inizia a produrre. Una produzione limitata con materie prime selezionate, dalle tradizionali tipologie natalizie a cui si aggiungono il pan ciucco al moscato passito, l’integrale con la mela annurca candita e anche quello gastronomico con mortadella, olive candite e pomodori secchi. Da qualche mese AgriBiscotto è entrato a far parte della selezionee provincia.Ma Rudy vuole scoprire l’! E chi meglio di, pastry chef, titolare dal 2017 a Gassino della. Una passione per il cioccolato, allievo del, da Siena, sua città d’origine, si è trasferito a Torino per aprire insieme ad, la sua compagna di vita, una deliziosa boutique del cioccolato.Appassionato di lievitati, con la collaborazione di Rudy inizia a produrree anche la sua linea diin cui troviamo ilin diverse varianti di gusti, dal tradizionale a quello al cioccolato, da albicocche e caramello salato a quello integrale con mirtilli e cioccolato bianco. Alessandra, oltre a curare l’immagine del locale, continua con la sua prima passione, la scrittura: si occupa di un piacevole blog in cui racconta la sua esperienza quotidiana come imprenditrice. Il titolo è "Storie di cioccolato in rosa".Per informazioni: www.agribiscottodelivery.it