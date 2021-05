Millot 74% Valrhona, il cioccolato biologico per una filiera equa

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 19:30

Il Grand Cru Millot 74% di Valrhona

Perfetto controllo della tracciabilità delle fave di cacao

Valrhona dal 1990 porta avanti una collaborazione con la piantagione Millot

che si trova in Madagascar.dal 1990 porta avanti una collaborazione esclusiva con questa piantagione, coltivata secondo i dettami dell’agricoltura biologica, da cui acquista tutta la sua produzione di cacao.La novità Millot 74% è composta da soli tre ingredienti: cacao, burro di cacao e zucchero di canna. Una lista corta, che consente di ottenereIl profilo sensoriale è unico e raro: rappresenta perfettamente il Madagascar, pur mantenendo la sua singolarità tra i Grand Cru di questo Paese.Disponibile per i pasticceri e chef professionisti in sacchi di formato 3 kg, Millot 74% si presta bene a numerose applicazioni ed è ottimale per la preparazione di cremosi e ganache. Si sposa particolarmente bene con gli aromi di caffè, pane tostato e rum scuro.. Infine, la mandorla tostata, la castagna e il mais tostato rientrano tra le migliori associazioni.influenzata dal terroir della piantagione Millot di cui ben 600 ettari sono destinati solo alla coltivazione del cacao. Una specificità che garantisce un perfetto controllo della tracciabilità delle fave di cacao, dal raccolto fino agli chef e agli artigiani.e si impegnano per migliorare le condizioni di vita della comunità coinvolta nella piantagione – racconta, responsabile approvvigionamento cacao Valrhona - Siamo davvero orgogliosi di trasmettere queste promesse attraverso un cioccolato puro della piantagione Millot». È ormai trentennale l’impegno di Valrhona per creare una filiera del cacao equa e sostenibile. Dedizione riconosciuta dalla, che premia le aziende più impegnate al mondo che investono allo stesso modo nelle proprie performance economiche, sociali e ambientali.Per informazioni: www.valrhona.com/it