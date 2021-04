Mum Box, auguri di cioccolato. La festa della mamma è più dolce

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 10:54

La Mum Box di Solbiati Cioccolato

I celebri Baci di Simona Solbiati

Una fucina di idee

, in calendario il 9 maggio. «Chi di noi ha scritto un bigliettino di auguri alla propria mamma? Tutti, dai più piccini, che magari realizzano un disegno, ai più grandi. Il legame che ci unisce a lei non ha età - racconta- Mi sono chiesta come poterlo rendere speciale e ho pensato a un dolce che, come un biglietto, potesse essere personalizzato a casa».La box contiene unsu cui poter dare spazio alle emozioni. Un’esperienza da condividere, divertente e creativa, che sarà un bellissimo ricordo nel tempo, anche se in questo caso il biglietto non potrà essere conservato perché andrà mangiato. È composta da una tavoletta da 200 grammi di cioccolato fondente al 70%, due piccole sac a poche di cioccolato colorato che serviranno per scrivere e decorare, tre sacchetti contenenti dei piccoli cuori e altre decorazioni in cioccolato per abbellire la composizione. Solbiati Cioccolato è una vera e propria fucina di idee e creatività, aperta nel 2009 da Simona Solbiati. Qui è possibile acquistare direttamente i prodotti che possono essere anche personalizzati., dove la scelta spazia tra fragole rivestite di cioccolato, tavolette e cioccolatini, cuori e gli esclusivi “Baci di Simona Solbiati”, cioccolatini a forma di labbra in fine cioccolato bianco con all’interno un morbido cuore al lampone che per questa occasione sono stati realizzati in una delicata nuance di rosa.Per informazioni: www.solbiaticioccolato.it