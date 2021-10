Nuovo cornetto senza glutine e lattosio Nutrifree

Dalla profonda esperienza nel prodotto da forno senza glutine, nasce la nuova linea Cornetti Nutrifree. Un prodotto dalla grande vocazione innovativa, recentemente lanciato con l’obiettivo di coprire un vuoto di mercato nell’offerta senza glutine per la prima colazione. Morbidi e fragranti, i Cornetti Nutrifree sono disponibili in quattro varianti: classici, all’albicocca, ai frutti di bosco e al cioccolato. Senza glutine, fonte di fibre, con ben tre proposte (classici, all’albicocca, ai frutti di bosco) anche senza lattosio garantite L-free, per andare incontro alle esigenze di un target sempre più trasversale. Il pratico formato monoporzione li rende perfetti per una gestione pratica e sicura da parte degli operatori del fuori casa. Per agevolarne la presentazione, i Cornetti Nutrifree sono veicolati all’interno di un display box da 5 confezioni.

Cornetto Nutrifree all'albicocca

«Da sempre ci impegniamo per portare innovazione nel campo del free from food - precisa Enrico Cecchi, direttore commerciale e marketing Nt Food - con l’obiettivo di offrire ai nostri consumatori maggiore varietà di scelta e un gusto affine a quello dei prodotti convenzionali. Con questo nuovo lancio completiamo la nostra offerta dedicata al mondo breakfast, offrendo un prodotto unico per riscoprire tutto il gusto della colazione gluten e lactose free».

Cornetto Nutrifree al cioccolato

Novità: il Kit Cornetti con soluzione espositiva dedicata

Per valorizzare al massimo la presentazione della nuova linea e creare un angolo gluten free dedicato, Nutrifree ha studiato un pratico espositore da banco di grande appeal visivo. Il Kit Cornetti è soluzione ideale per il mondo Hotellerie e si compone di 15 cornetti assortiti disponibili nei 3 gusti: classico, albicocca, cioccolato.

Kit Cornetti con espositore

«È fondamentale - sottolinea Cecchi - valorizzare l’offerta “free from” con i corretti strumenti di comunicazione, in modo da guidare il consumatore nella scelta del prodotto più indicato in base alle proprie esigenze. Come azienda siamo sempre a disposizione per supportare gli operatori con materiali dedicati e con la consulenza del nostro reparto marketing anche per la personalizzazione dei diversi strumenti: dai menu ai segnatavoli, dalle soluzioni espositive ai gadget».

Nutrifree Food Service

Qualità, assortimento, innovazione, servizio. Sono questi i fattori che caratterizzano l’offerta gluten e lactose free di Nutrifree Food Service. La selezione per il canale Horeca è stata studiata per offrire la massima varietà e la totale copertura dei diversi momenti di consumo fuori casa: dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena. La formula Nutrifree Food Service consente un servizio pratico e sicuro, senza rischi di contaminazione, né sprechi, grazie ai formati monoporzione “apri&gusta”: dal pane, agli snack, dai cereali ai biscotti. Sono disponibili svariate soluzioni espositive dedicate per migliorare la veicolazione del prodotto.

Tutti i prodotti Nutrifree nascono in Toscana, all’interno di stabilimenti certificati per la produzione esclusiva di prodotti senza glutine e sono garantiti dal marchio Spiga barrata per il senza glutine e dal marchio L-free per il senza lattosio e senza proteine del latte.

Per informazioni: foodservice.nutrifree.it