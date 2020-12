Pampepato di Terni, dolce umbro tutelato dal marchio Igp

Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 11:45

P

Le caratteristiche del Pampepato di Terni Igp

er chi già ama i tradizionali, dovrebbe essere una nuova scoperta, ma non ditelo ai, perché il loro(da pochissimo diventato un prodotto) vanta una storia antichissima, così come la ricetta che lo ha accompagnato ad essere riconosciuto come uno dei nostri prodotti di grande valore territoriale e culturale. È quindi un, dallo scorso 23 ottobre, a riconoscere il vero Pampepato.Almeno nella composizione degli ingredienti, ancora oggi utilizzata, le origini delrisalgono al 1500, ma per molti aspetti di base, si pensa addirittura agli antichi romani. Le prime tracce di una ricetta scritta risalgono intorno al 1800, mentre il primo riferimento a una produzione professionale risale al 1913 a opera del famoso pasticcereIl Pampepato a Terni ha una storia umile, contadina, preparato per secoli con quello che l’economia rurale permetteva di mettere da parte durante l’anno. Nei primi anni del Novecento, intorno agli anni ‘20, complice la crescente scolarizzazione della popolazione, si assiste anche a una evoluzione del nome del prodotto. Inizialmente conosciuto come “panpepato” si trasforma in “pampepato”. Nel corso del ‘900 e ancor oggi, sono numerosi i libri di ricette tradizionali, guide gastronomiche e turistiche e pubblicazioni di varia natura che riferiscono il pampepato essere unIlnella prima edizione della Guida Gastronomica d’Italia, datata 1931, riporta “a Terni da ricordare il Panpepato natalizio” (Touring club italiano, 1931); anche la Guida gastronomica d’Italia di(Istituto Geografico De Agostini - Novara, 1975), in corrispondenza della sezione dedicata alla Regione Umbria, cita il “Pampepato di Terni” / “Panpepato di Terni” come dolce natalizio tipico di Terni.Ilè caratterizzato da una, con una base piatta e superficie convessa. Ha un diametro compreso tra 1 e 20 cm; un’altezza che varia tra 1 e 10 cm e un peso compreso tra 25 g e 1 kg. All’esterno e al taglio si presenta di colore marrone scuro, quasi nero, a forma di cupola, con evidenza dellain superficie eben distribuiti all’interno. L’impasto ha una consistenza compatta, morbida grazie alla componente morbida () e croccante dovuta alla. Il profumo e il sapore sono dominati dal cioccolato, dalla frutta secca, dai canditi, dalle spezie, in particolare di cannella, pepe e noce moscata.Il Pampepato di Terni Igp è un dolce caratteristico del periodo delle feste natalizie, ma negli ultimi anni viene consumato anche il resto dell’anno., vino dolce, fresco che ha un’aromaticità in grado di sostenere le spezie, o il, dai tipici sentori di frutta matura con evidenti note di marmellata, prugna secca e ciliegia, note di spezie, lunga persistenza aromatica, dolcezza e finale tannico.La Camera di commercio di Terni negli ultimi anni ha guidato le tappe fondamentali per la valorizzazione del dolce tipico e, con tante altre istituzioni, ha accompagnato ogni passo delverso la certificazione Igp del prodotto, che sancendo il legame profondo con il territorio può proiettare entrambi sui mercati internazionali.di Indicazione Geografica Protetta.