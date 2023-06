Pancake e Waffle di Menù, un unico prodotto per tutti i momenti golosi

Origini diverse, un unico traguardo: essere diventati un food trend in poco tempo e aver conquistato tantissimi consumatori italiani. Sono i pancake e i waffle, frittelle dolci americane le prime, cialde a forma di “nido d’ape” di provenienza Nord europea le seconde, ormai un must-have nei menu di bar, ristoranti e locali, sempre più richiesti a colazione, nei brunch o addirittura come pranzo.

Menù, storica azienda di Medolla (Mo), leader nella produzione di specialità alimentari per la ristorazione, presenta un preparato in polvere per la realizzazione di Pancake e Waffle, la soluzione ideale per tutti i ristoratori che vogliono restare al passo con i tempi e desiderano offrire ai propri clienti qualcosa di nuovo, gustoso e versatile.





Preparato in polvere per la realizzazione di Pancake e Waffle di Menù

Pancake e Waffle di Menù: da preparare con abbinamenti dolci e salati

Grazie al preparato per Pancake e Waffle di Menù, è possibile preparare e servire queste specialità in modo facile e veloce. È sufficiente, infatti, aggiungere 1 litro di acqua per 1 busta di preparato in polvere (800g), amalgamare accuratamente con una frusta, versare il composto in una padella o sulle apposite piastre per Pancake o Waffle e cuocere su ambo i lati fino a doratura. Con una busta si ottengono fino a 36 Waffle o 50 Pancake.

Pancake con crema Tiramisù al pistacchio e scaglie di cioccolato 1/3 Waffle con salmone, guacamole e uova di quaglia 2/3 Waffle sandwich con pastrami, cetriolini, salsa peperoni e arancia, cavolo viola e crema ai formaggi 3/3 Previous Next

Grazie alla ricettazione neutra, è inoltre possibile servire questi due prodotti con abbinamenti sia dolci sia salati, dando così l’opportunità a ogni ristoratore di proporre numerose ricette e di allargare la proposta a differenti occasioni di consumo. Se la versione dolce, accompagnata da creme, miele, frutta e cioccolato, è infatti ormai un classico prediletto nei brunch e per colazione, la versione salata dimostra la grande versatilità di questi prodotti e si presta a nuove sperimentazioni in cucina.

Waffle e Pancake possono diventare la base per realizzare un sandwich da servire con pastrami, cetriolini e salsa peperoni e arancia, chiuso a panino con cavolo viola, guanciale affumicato e cacio e pepe o servito al piatto con salmone, uova strapazzate e salsa guacamole. Ricette che possono diventare un’alternativa originale e sfiziosa al tradizionale panino o piadina, ottimi da servire per pranzo, all’aperitivo o come snack.

Il progetto prevede anche una pratica bottiglia miscelatrice e dosatrice e una piastra multifunzione per realizzare sia Pancake sia Waffle, ma anche per grigliare carne o tostare panini. Preparato in polvere per Pancake e Waffle di Menù, un unico prodotto per tutti i momenti golosi della giornata.

