Panettoni al Passito di Caluso: il Natale da Torino a Taranto

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 09:01

D

Il Panettone al Passito di Calusoi della pasticceria Raimondo di Torino

Cottura in stampo basso

Le Prugne della California

a nord a sud l’della(To) ha ispirato alcuniche in occasione delle festività natalizie lo utilizzano nettare nel realizzare le loro versioni delandando a creare nuovi abbinamenti.Questi lievitati artigianali utilizzano ingredienti selezionati e si distinguono per l’, quindi devono essere consumati entro un tempo relativamente breve dal loro confezionamento. Il loro processo produttivo richiede molto tempo e passione, ma al taglio della fetta tutto l’si sprigiona rilasciando sensazioni particolari, inoltre l’impasto del dolce risulta più morbido e profumato.del laboratorioha utilizzato l’Erbaluce passito per ammorbidire l’uvetta. Inoltre ha creato una sorta di confettura ricavata con l’uva appassita del vitigno Erbaluce, pronta per essere trasformata in mosto, che ha inserito direttamente nell’impasto. Il suo Panettone al Passito di Caluso riporta in etichetta che: farina del Molino di Stroppiana, burro di Cascina Roseleto Latteria Contadina, tuorli di uova biologiche di Olivero Claudio e acqua minerale Pian della Mussa.L’idea di, pluripremiatodella, è stata quella di realizzare un panettone cotto in uno stampo basso aie Caluso passito. I fichi secchi di loro produzione sono stati marinati nel prezioso nettare e poi aggiunti all’impasto.intere per la croccante cupola. Un modo goloso per celebrare l’incontro di tradizioni.Ottimi se gustati in abbinamento con il, dal colore oro antico con rfilessi ramati, avvolgente, ricordi di frutta matura essicata al sole e una piacevole freschezza necessaria al bilanciamento delle componenti dolci.L’Erbaluce passito, uno dei più importanti italiani, è ottenuto con l’sui graticci in locali areati con umidità e temperatura sempre sotto controllo per almeno 5/6 mesi. L’in botte di rovere è il fiore all’occhiello della produzione della, una cooperativa con sede nel centro di Caluso, nata nel 1975, che riunisce 140 viticoltori con 37 ettari di vigneti tutti nella zona del Canavese, inserita nell’elenco dei Maestri del Gusto della Camera di Commercio di Torino.Per informazioni: www.stradarealevinitorinesi.it