Panna Spray Debic, da 50 anni il fiocco perfetto

Panna Spray Debic è da 50 anni la soluzione pratica, veloce e perfetta per impreziosire dessert, dolci al piatto, frutta, macedonie, prime colazioni, cocktail e, per i più creativi, piatti salati. Si tratta di un prodotto realizzato per le mani dei professionisti della ristorazione e della caffetteria, capace di garantire qualità costante nel tempo e ottimi risultati in modo semplice.

Il fiocco di Panna Spray Debic per un affogato al caffè

Soluzione pronta all'uso

Con Panna Spray Debic ogni professionista può contare su un fiocco perfetto, come appena montato, e su tutta la comodità di una soluzione pronta all’uso. Il suo erogatore, unico nel suo genere, garantisce un servizio e un’igiene invidiabili.

Panna Spay Debic, versione zuccherata, all'opera

Libero sfogo alla creatività

La versatilità di questa panna permette di dare libero sfogo alla creatività a ogni ora del giorno. Ne è un esempio il ricettario realizzato da Antonio Cuomo, culinary advisor Debic, in cui preparazioni tradizionali della ristorazione vengono esaltate dal fiocco di Panna Spray. All’interno del ricettario si può scoprire come realizzare a regola d’arte una panna cotta al pistacchio e fragole, un tortino caldo al cioccolato e tante altre gustose creazioni. Il ricettario è scaricabile gratuitamente sul sito Debic, nella pagina creata per festeggiare l’anniversario del prodotto (1972-2022).

Panna Spray Debic non zuccherata

Alleata del pairing

Sul sito è possibile trovare anche spunti e approfondimenti per utilizzare Panna Spray Debic nel mondo della caffetteria e della mixology. Silvia Federica Boldetti, Cinzia Ferro e Antonio Cuomo hanno infatti messo a disposizione i loro segreti per realizzare un pairing perfetto, abbinando cocktail e preparazioni dolci e salate.

