PanVegan, il dolce di Natale senza latte e uova

Il natalizio PanVegan

alla collaborazione tra le milanesiè nato. Soulgreen è un’azienda che attraverso le proprie attività vuole rendere le persone consapevoli di come possono vivere meglio grazie all’alimentazione, mentre Pasticceria Cova, oltre a essere un salotto storico della città è oggi un marchio internazionale.Il nuovo PanVegan, incon uvetta e canditi oppure al, è disponibile nel formato da 500 g oppure da 1 kg, in un’elegante confezione regalo. Una special edition che esprime la perfetta sintesi fra l’arte gastronomica meneghina di Cova e la filosofia del “buono e sostenibile” di Soulgreen.«Siamo un brand che vanta più di 200 anni di storia - racconta, ceo Cova - con un ricco heritage che ci lega profondamente alla tradizione ma abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo verso l’innovazione. Siamo attenti a quello che succede, ai trend di mercato, alle nuove opportunità da cogliere. Abbiamo dunque accolto immediatamente la proposta di Soulgreen di sviluppare insieme la ricetta di unadatto a tutti e in linea con le nuove tendenze alimentari sempre più frequenti nel mercato attuale. L’obiettivo era quello di arrivare ad un prodotto che presentasse le caratteristiche di un’immutata eccellente qualità e che mantenesse lo stesso procedimento di accurata lavorazione artigianale come il nostro Panettone tradizionale ma, allo stesso tempo, che potesse essere adatto a un pubblico più ampio e che sposasse il credo di un brand giovane, estremamente contemporaneo e con un forte senso etico».«Il mondo si sta muovendo verso un’alimentazione consapevole ed attenta - aggiunge, ceo & founder di Soulgreen - i nostri clienti si mostrano sempre più interessati a proposte di dolci che seguano la nostra filosofia. Non potevamo che scegliere l’eccellenza pasticcera di Cova per sviluppare questo prodotto: grazie a questa collaborazione abbiamo ottenuto una speciale edizione che sposa l’idea di offrire unsenza rinunciare a un gusto eccellente». PanVegan è disponibile nei negozi Soulgreen di Milano e online.Per informazioni: www.pasticceriacova.com