La Pasqua firmata Probios: gusto e innovazione “free from”

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 21:04

Dolce di Pasqua Probios con gocce di cioccolato senza zuccheri aggiunti

Lievito madre a pasta acida e a lenta lievitazione

Colomba senza glutine

Festeggiare la Pasqua nel rispetto di ogni forma di vita

Colomba tradizionale senza zuccheri aggiunti

Uova biologiche anche vegan

ontribuire alla creazione di undove sia possibile conviverecon altre specie, ma anche tutelare la biodiversità e incentivare una nuovadiffusa che valorizzi le filiere corte e la produzione italiana, contribuendo a creare prodotti che garantiscanonel rispetto delle esigenze nutrizionali di tutti. Questo è l’impegno di, azienda di Calenzano (Fi) che promuove da oltre 35 anni la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della natura e da molti anni si dedica anche alla creazione e alla commercializzazione diadatti a chi deve seguire specificiLa scelta di investire nella ricerca di materie prime biologiche radicate nel territorio e nello sviluppo disempre più variegate, contraddistingue l’di Probios che quest’anno aggiungee la nuovaLacon frumento e, viene prodotta cona pasta acida e a lenta lievitazione. Una lievitazione molto lunga: la “pasta madre” utilizzata per la lievitazione dei dolci pasquali Probios viene mantenuta attiva con rinfreschi quotidiani dai maestri fornai. Quest’anno la Colomba è disponibileLaè pensata per chi segue un’alimentazione gluten free e desidera un, soffice e profumato. La ricetta senza olio di palma,da Sistema Sanitario Nazionale, è disponibile sia nei formati da 500 g sia nella mini taglia da 100.Anche inascono su ispirazione della tradizione, preparati per coloro che vogliono festeggiare la Pasqua nel rispetto di ogni forma di vita. Quest’anno la linea Vegan si arricchisce di nuove proposte:, con frutti rossi, farcito con crema al cioccolato o. Preparati con la lenta lievitazione a pasta acida e garantiti senza latte e uova.La novità per la Pasqua è la: la versione, è pensata per tutti coloro che vogliono assumere meno zuccheri senza rinunciare al dolce delle feste. Dolcificata con eritritolo biologico, sostanza naturale che proviene dalla fermentazione del mais.Per questa festività l’offerta si completa con le, disponibili sia nella versioneche tradizionale. Ilproviene dache sostiene il lavoro e la vita delle piccole comunità locali. Al cacao prescelto viene abbinato uno zucchero di canna bio, selezionato per aroma, che rispetta la naturalità della materia prima e ne esalta il gusto inconfondibile.A conferma dell’impegno di Probios nel sostenere un a, l’azienda toscana avvia la campagnaal fianco dell’associazione no-profit. Questa collaborazione è pensata al fine di sensibilizzare e promuovere il superamento di tutte le forme dispecialmente in un periodo, come quello pasquale, in cui si assiste a un aumento di consumo di carne.Per informazioni: www.probios.it