PreGel, nuovo logo: l'albero verde. La solidità delle radici per il futuro

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 10:07

Il nuovo logo di PreGel

Semplicità, determinazione e creatività" è il motto, valori che hanno segnato la storia della sua, azienda di Reggio Emilia specializzata nella realizzazione di prodotti PreGel, fondata nel 1967 , oggi guarda al futuro comunicando unalla clientela attraverso la ricomparsa dell', punto fermo e simbolo di speranza per il settore della gelateria in un momento di forte cambiamento universale.Il nuovo look & feel è moderno e luminoso grazie ai colori che prendono. È infatti il verde il tema ricorrente presente nel restyling di comunicazione, un colore che rappresentama anche un simbolo di, scelto per dare un segnale positivo e di sostegno ai clienti verso il futuro.Il verde corrisponde alla sensazione dima anche di, caratteristiche che hanno permesso alla PreGel di espandersi negli ultimi cinquant'anni in oltre 130 Paesi e con 20 sedi distribuite in tutto il mondo. La nuova immagine che accompagnerà lapunta ad abbracciare i principi fondamentali aziendali che si basano su unae responsabile, garantendo i migliori standard ogni giorno e offrendo alla clientela unPer informazioni: www.pregel.it