Rigoni di Asiago va... in hotel: una linea dedicata al breakfast

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 10:25

La linea horeca di Rigoni di Asiago

allo scorso aprile 2021, azienda specializzata in mieli, mermellate e creme spalmabili, azienda di Bolzano tra le più quotate nel settore dell’infusione.La linea comprende una selezione dei prodotti(preparazione 100% da frutta bio),(crema spalmabile bio al cacao e nocciole) e(miele 100% italiano e biologico), in diversi formati e soluzioni . Gli hotel avranno l’opportunità di scegliere sia i vasetti mignon proposti in un elegante display in legno sia i nuovi vasi in vetro, dotati di un erogatore appositamente porzionato per evitare gli sprechi. Una novità questa, che permetterà, con una sola erogazione, di avere il quantitativo ideale da spalmare.Per informazioni: www.rigonidiasiago.it