Valrhona e Ritter in prima linea per la tutela dell’ambiente

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 20:00

T

La nuova collezione di tavolette Valrhona

Da Valrhona il cioccolato dei maestri pasticceri

Le pure origini

Gli assemblaggi

El Cacao, piantagione di 2.500 ettari di Ritter in Nicaragua

La piantagione sostenibile di Ritter Sport

Una coltivazione che incoraggia la biodiversità

Il rimboschimento

utelare e favorire la straordinaria diversità biologica presente sulla terra è il tema centrale della Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita nel 2000 e celebrata il 22 maggio., a una filiera virtuosa nel rapporto con gli agricoltori, alla sostenibilità.di 2.500 ettari in Nicaragua.Oggi Valrhona offre a tutti gli amanti della gastronomia dolce la possibilità di. Offre l'opportunità di scoprire una gamma di gusti unici, con la certezza di un cacao tracciato al 100% dal produttore fino allo stabilimento Valrhona di Tain l'Hermitage, in Francia. Dai grandi classici alle ultime creazioni certificate biologiche, la nuova collezione di tavolette da degustazione è un invito alla condivisione. La gamma è composta da sei varietà di cioccolato provenienti da un'unica origine di cacao e sei assemblaggi esclusivi., dedicato agli amanti del cacao 100% dal profilo aromatico potente e corposo,: in dialetto maya Tulakalum significa "insieme": l’equilibrio tra forza e dolcezza,: cioccolato fondente equo e solidale, certificato Fairtrade/Max Havelaar,. Manjari significa "buono" in malgascio, un nome evocativo che rivela tutta la ricchezza aromatica dell'isola,: cioccolato al latte con la giusta dose di cacao,: cioccolato al latte equo e solidale, certificato Fairtrade / Max Havelaar.: la forza grezza e intensa dei cioccolati africani,: cioccolato dalle note confortanti di grué di cacao amaro, esaltate da una punta di acidità,o: cioccolato dal giusto equilibrio di aromi,: la dolcezza di un cioccolato biologico equo e solidale,: cioccolato al latte dal gusto intenso di cacao,: il cioccolato biondo. Per la sua nuova gamma, Valrhona ha anche scelto un nuovo design dello stampo della tavoletta, che racconta tutta la filiera del cioccolato, e una c, con certificazione Fsc, in linea con il suo impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile . Ogni profilo aromatico è identificabile da un colore unico. E lo storytelling prosegue all’interno della confezione attraverso. Orgogliosa della propria certificazione B Corp,. Questo approccio si concretizza anche in questo lancio. In particolare, i cioccolati fondenti Andoa Noir 70% e Oriado 60% Bio e il cioccolato al latte Andoa Lait 39% sono certificati Fairtrade/Max Havelaar e sono ottenuti da cacao coltivato con agricoltura biologica.Per informazioni: www.valrhona-collection.it



, società che produce il cioccolato Ritter Sport, nel 2018 è stato il. Tra le diverse azioni portate avanti dall’azienda esiste, in particolare, un grande progetto di sostenibilità che protegge e rigenera la biodiversità del territorio:. Questa; un grande. Sono circa 400 le persone che ci lavorano e l’azienda si impegna a sensibilizzare i lavoratori e le comunità circostanti sui vantaggi della tutela della biodiversità. Coprendo, si tratta di una delle più grandi aree di coltivazione di cacao al mondo. Meno della metà dell’area viene utilizzata per la coltivazione del cacao e solo altri 100 ettari per le infrastrutture. I restanti 1.200 ettari sono ricoperti da boschi, foreste, fiumi e paludi che, con l’obiettivo principale di, godono di una protezione speciale.Fondamentale a questo scopo è anche il tipo di coltivazione praticata su El Cacao:. La coesistenza tra alberi di cacao e altri tipi di alberi e piante ha la duplice capacità di creare un habitat per la fauna e la flora e, contemporaneamente, favorire la coltivazione stessa del cacao: gli alberi forniscono protezione dal sole e dalle piogge e la coltura mista promuove non solo la fertilità del suolo ma anche le caratteristiche di resistenza del cacao, consentendo in questo modo di. Nello specifico, grazie al sistema agroforestale, si viene a creare un microclima ideale per la coltivazione del cacao in cui viene preservata la temperatura, l’umidità, la struttura del terreno, tutelando dall’erosione del suolo.Anche il rimboschimento di terreni, attività iniziata con l’avvio del progetto, così come il, creano le condizioni per rigenerare la biodiversità e giocano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico : gli alberi, infatti, assorbono CO2 dall’atmosfera, contribuendo alla riduzione dell’effetto serra e del surriscaldamento globale.. Tutto questo è quanto serve per coltivare un ottimo cacao e quindi fare un cioccolato che sia davvero buono, per le persone e per l’ambiente.Per informazioni: www.ritter-sport.com