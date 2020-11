Falso grano italiano in etichetta? Tre indagati alla De Cecco

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 15:39

L

Dal 2018 c'è l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del grano

Provenienza del grano in etichetta: obbligo dal 2018

L'Antritrust: no a dicitura Made in Italy con grano straniero

Il dietrofront di De Cecco: eliminiamo quelle scritte

Italia: 3,76 milioni di tonnellate di grano prodotte nel 2020

'accusa è di frode in commercio per la presunta, il 13 febbraio 2020, diregistrato come(circa 4.575 tonnellate), ma in realtà acquistato da una, la Cavac: così il pastificiodi Fara San Martino, il terzo produttore italiano di pasta, è finito nel mirino delladi Chieti che indaga sui vertici dell'azienda.In particolare, come riporta Abruzzo web, sono tre gliemanati nei confronti del presidente, di, direttore acquisti, e, ex direttore controllo qualità, a seguito delle indagini dei carabinieri dei Nas che, passando al setaccio hard disk e posta elettronica aziendale, avrebbero, appunto, scoperto che a svariate tonnellate di grano importato dalla Francia sarebbe stata origine , facendolo risultare come grano italiano, senza adeguata comunicazione al consumatore in etichetta.L’dila realedel grano impiegato nella pasta è, infatti, scattato in Italia il 13 febbraio 2018 per garantire trasparenza sulle scelte di acquisto dei consumatori e sostenere i produttori italiani.Una decisione fortemente sostenuta anche dagli italiani che nell’82% dei casididial 100% per sostenere l’economia, l’occupazione e il territorio in questo delicato momento di emergenza Covid.La stessaè recentemente intervenuto per garantire ildelleai consumatori nellesuglidei supermercati per quanto riguarda l’origine del grano impiegato nella pasta, nel rispetto delle norme in vigore.L’Autorità ha, infatti, imposto dialla diciturainnel caso di utilizzazione diproveniente daquando la mancanza di informazioni precise o altrimenti la loro collocazione in posizione marginale sull’imballaggio induca in errore il consumatore.Così, nel corso del procedimento,ha presentato unadi, accettati dall’Autorità, promettendo di eliminare, dalla parte frontale, le diciture “Metodo De Cecco”, “ricetta da oltre 130 anni” e “Made in Italy”, nonché la bandierina italiana tricolore, mentre sarà inserita la dicitura: “I migliori”, in modo da “garantire aluna informazione completa, fin dal primo contatto, sull’origine, talvolta estera, del grano utilizzato nella produzione della pasta”.Unache vacon adeguatiper garantire il rispetto dellein vigore. Ladiduroper lanel 2020 secondo l’Istat si colloca a 3,76 milioni di tonnellate con leche rappresentano attorno al 25%, una percentuale in riduzione negli ultimi anni anche grazie all’obbligo di indicare l’origine del grano fortemente voluto dalla Coldiretti.La domanda di grano 100% Made in Italy si scontra però con anni diche nell’ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di 1 campo su 5 dopo con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati con effetti dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente. Una situazione aggravata dalladelle importazioni dall’estero soprattutto da aree del Pianeta che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale in vigore nel nostro Paese.