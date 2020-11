Pandittaino, ecco il grano tenero: doppia filiera autosufficiente

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 16:11

Le Prugne della California

andittaino è il marchio commerciale dei lievitati prodotti dalla, ubicata in provincia ditra immense distese di grano duro. Con Società Italiana Sementi, Sis, azienda leader nel settore delle sementi di frumento in Italia, la cooperativa ennese ha identificato un protocollo unico per definire e garantire la tracciabilità e ladell’intera filiera del grano tenero dalla semente al prodotto finito.Valle del Dittaino è una Cooperativa di soci produttori difondata nel 1976 con lo scopo di valorizzare la preziosa materia prima costituita daie di gestire l’intero processo produttivo, dal grano fino alladisponendo di silos di stoccaggio, di un mulino collegato ale di quattro linee di panificazione in continuo con una produzione giornaliera di circa 200 q.E’ presente sulnazionale con varie tipologie di pani anche in confezione salvafreschezza, pane speciale morbido per sandwiches,, pangrattato, brioscine e snacks tutti a marchio Pandittaino, sinonimo e garanzia di qualità riconosciuta ed apprezzata sul mercato. Unda 12 milioni annui che le fanno detenere l’8% dell’intero mercato italiano, caso unico nellafatta di individualità e di piccole imprese. La loro specialità, con cui nacque la cooperativa, è la Pagnotta del Dittaino Dop fatta con grano duro anche nella versione integrale.Sono tanti ie i negozi di alimentari che vengono giornalmente riforniti dai fragranti prodotti da forno Pandittaino. Oggi accanto alla filiera di grano duro è nata la filiera certificata di grano tenero con 2mila quintali didelle varietà Anapo, Anforeta e Palesio, consegnati dalla SIS, distribuiti ai 23della Cooperativa e appena seminati su una superficie di circa ha 1.000.A suggellare simbolicamente la consegna della “materia prima” sono stati ildella Cooperativa Valle del Dittaino,, coordinatore della Divisione Sicilia di Sis, affiancati dalla società Ibf Servizi, azienda leader in Europa nella cosiddettadi precisione. Un accordo che guarda al futuro, con una integrazione fra strategie, secondo la logica “agricoltura 4.0”, che si avvale di sistemi d’avanguardia per monitorare il ciclo colturale, con l’obiettivo di migliorarne il processo produttivo, ridurne l’impatto ambientale e tracciare una filiera che sarà certificata in tutti i suoi passaggi.«Saremo i primi in Italia a garantire 2 filiere - ha dichiarato il presidente Grippaldi – una di granoe l’altra di grano, dal campo alla tavola, fondate sulladi tutte le pratiche agricole, partendo dalla ricerca delle materie prime, passando per la semina del grano, fino alla raccolta, allo stoccaggio e alla lavorazione finale del prodottoCon il collaudo del nuovissimo mulino per grano tenero, che affiancherà quello di grano duro, abbiamo finalmente chiuso tutta la filiera. Avremo l’assoluta l’dalla semina alla panificazione. Oggi non esiste un’azienda agro-industriale che faccia verticalizzazione del processo di filiera duro-tenera, andiamo oltre i confini regionali».«Pandittaino aggiunge un nuovo tassello a una storia lunga 44 anni, cominciata quando i padri fondatori di Valle del Dittaino ebbero l’intuizione di verticalizzare la filiera del grano duro. Del resto, la Sicilia è terra vocata ad entrambe le produzioni – aggiunge Grippaldi - basti sapere come l’, cosi come ilsono i nomi di due fiumi che solcano i nostri campi siciliani sulle cui sponde crescono le due varietà di spighe che ne evocano il nome Simeto (duro) ed Anapo (tenero), entrambe assolutamente panificabili ed eccellenti per la trasformazione. Oggi investiamo anche sulla filiera cerealicola del grano tenero, senza rinnegare nulla, ma implementando l’offerta e seguendo anche la domanda dei«Chi acquista Pandittaino – ha sottolineato Cristiano Runza - avrà la garanzia di una filierae certificata, la certezza sulla provenienza del, sul luogo di, di stoccaggio, le caratteristiche dell’impianto di molitura. Da oggi l’intero processo di crescita del grano verrà costantemente monitorato da appositi satelliti, per seguire lo stato di vegetazione, grazie ad un sistema di precision farming adottato dalla società IBF Servizi con un disciplinare che consente la perfetta integrazione tra strategie tradizionali e strategie innovative».«Non si può immaginare oggi alcun investimento senza l’assistenza tecnica e tecnologica, nel solco di una tradizione che diventa innovazione», ha concluso Grippaldi.