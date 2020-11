Forme presenta il Pacchero 6 Valli Pasta e formaggio a Bergamo

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 12:56

Pacchero 6 Valli: il progetto di Paolo Albano

Un'attenzione particolare al matrimonio con il formaggio

La trafila progettata da Paolo Albano per il Pacchero 6 Valli



Bergamo, Parma e Alba attive per creare il Distretto Enogastronomico Italiano

La confezione con la trafila che annuncia la nascita del nuovo formato di pasta

on la 5ª edizione diil mondo internazionale delfa il punto adal 20 al 22 novembre. L’edizione 2020 vuole analizzare i nuovi scenari e mettere in rete asset, soggetti e progetti in grado di creare plusvalore. Tutto in un nuovo contesto, in quanto l’epidemia sta lasciando in eredità un mondo cambiato, con nuovi paradigmi di relazione, strumenti tecnologici, abitudini di consumo e modelli di business con cui è necessario confrontarsi.Un mondo comunque in fermento, che dopo la paralisi iniziale può procurare quella scossa che genera una reazione e crea la scintilla della creatività. Dal reset si riparte e fioriscono le opportunità, per chi le vuole cogliere. Su questa strada si sta incamminando di passo buono Forme , che ha stimolato l’architetto e designerper dar vita a un progetto dovepossono aggiungere il valore dell’ergonomia e della bellezza alla bontà dei prodotti alimentari della tradizione italiana. Albano ha relalizzato una trafila unica.È nato così il “”, trafilato a bronzo con facce contrapposte, due lisce e due solcate da 6 scanalature, tecnicamente dette “valli”. Un omaggio alla Città Creativa di Bergamo e alle principali: Val Brembana, Valle Imagna, Val di Scalve, Val Seriana, Val Sassina e Val Gerola. Un prodotto innovativo che sposa forma e funzione, dove l’alternanza tra facce lisce e corrugate è studiata per ottenere unacon la capacità di esaltare sia la consistenza e il sapore del grano, sia la ricchezza del condimento, con un’attenzione particolare al matrimonio con il formaggio.«Per me – spiega- i ben noti formati di pasta sono un’icona della creatività italiana. Di fatto dobbiamo sempre pensare che anche dietro al più piccolo dei prodotti c’è una matita in cerca di. La creatività nasce dalle più forti passioni, perché figlia non di un momento, ma di un processo».Simbolicamente, il Pacchero 6 Valli rappresenta la volontà di unire alcune delle più importantidel made in Italy, all’insegna della creatività: pasta e formaggio, ma anche altri grandi prodotti italiani.Il progetto viene infatti donatocon l’obiettivo di una sua valorizzazione per lo sviluppo delle straordinarie opportunità offerte dalla rete delle Ucc (Unified communication & collaboration). L’unica condizione è che il marchio e la possibilità di produrre il pacchero delle città Creative siano concessi su licenza a fronte di royalties che andranno a favore di progetti delle stesse Città Creative. In particolare, per la creazione dela cui stanno già lavorando Bergamo, Parma e Alba.E Bergamo si è rimboccata subito le maniche. Quelle didel tristellato ristorante, che ha interpretato ad arte il Pacchero 6 Valli con unadei suoi celebrati Paccheri al Pomodoro. La disponibilità della famiglia Cerea si sposa con un progetto di alto valore culturale che attraverso la gastronomia unisce la ricchezza straordinaria dei territori: ie delle Cheese Valleys Orobiche , lae ilPer informazioni: www.progettoforme.eu