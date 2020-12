Gli italiani e il pane, amore antico. Torna da protagonista sulla tavola

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 10:32

A svettare nelle preferenze del sonaggio sono state le tipologie di pane Dop e Igp

La top 10 del pane

Tornando al(a risposta multipla), realizzato su un campione di 500 persone tra i 18 e i 65 anni, esclusi i formati più comuni, le tipologie di pane a svettare nelle preferenze sono state lee le. Di seguito le prime dieci per gradimento da parte degli intervistati., regione Puglia (92% delle preferenze): conosciuto in tutto il mondo soprattutto per la sua durevolezza grazie alla quale può mantenere le sue proprietà organolettiche anche per 10 giorni., regione Basilicata (87%): dalla classica forma a cornetto, la pagnotta racchiude in sé tutte le eccellenze del territorio lucano, con le quali si accompagna a meraviglia., regione Toscana (82%): per la sua consistenza e la mollica caratterizzata dall'assenza di sale, è ideale per accompagnare salumi e formaggi saporiti e molto altro., regione Lazio (79%): ideale per essere abbrustolito e condito con aglio sfregato, sale e olio d'oliva per la preparazione della classica bruschetta., regione Emilia-Romagna (77%): perfetto connubio tra food e design, con un cuore morbido al centro che unisce due pezzi di pasta lavorati a forma di cornetti., regione Sicilia (75%): riesce a mantenere inalterate le sue caratteristiche sensoriali anche per 5 giorni e, tagliata a fette sottili, va benissimo anche per la prima colazione., regione Calabria (72%): prodotto tipico calabrese, è ottimo da gustare caldo, condito con olio, sale e origano, oppure è ideale per bruschette o inzuppato nelle minestre.(Pane del Cafone), regione Campania (70%): pane di antichissima tradizione della cultura culinaria partenopea e campana che prende il nome dalla collina situata nella parte nord-ovest di Napoli., regione Veneto (68%): dalla caratteristica forma a chiocciola, con la crosta poco spessa e la mollica morbidissima, è gustosissimo farcito con salsicce, peperoni e primo sale;, regione Piemonte (66%): un altro pane ideale da panino per la sua forma panciuta, la crosta sottile e la mollica poco densa; ottimo con peperoni, acciughe e salsa verde.