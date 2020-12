Panificio Zucchi, a Brescia dal 1955. Per diventare panettieri, si studia

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 18:03

All'interno del pastificio

Storia di famiglia, tradizione, qualità

Il panettone del Pastificio Zucchi





on pensate di arrivarci facilmente, al loro laboratorio-bar-negozio: il, attivo senza interruzioni dal 1955, è nascosto in una sorta di anfratto in quel di Ciliverghe, frazione di Mazzano, alle porte di. Per trovarlo nella via Conciliazione di Monte Coeli Aperti (questo l'antico toponimo di Ciliverghe) dovete faticare non poco, ma ne vale la pena!Quattro fratelli: Fabrizio, Damiano, Matteo e Graziano, tutti con distinte mansioni, gestiscono il panificio che a ragione si può definire una delle piccole e preziose chicche gastronomiche del nostro Paese. È nascosto agli occhi del grande pubblico, ma sforna golosità uniche. Ilanzitutto, con un'unica parola d'ordine:Fabrizio, che fra l'altro è vice presidente nazionale dell'associazione(si occupa dal 2005 anche della formazione dei panificatori nei concorsi internazionali, prima era concorrente poi allenatore in rappresentanza dell'Italia) è un po l'anima e il motore di tutto. È esplicito: «Il buon pane non nasce dal caso. Nella cascina di famiglia - racconta - abbiamo deciso di ristrutturare e rendere operativo uncon macina a pietra che utilizza il grano coltivato nella nostra azienda agricola, "La Palazzina". Qui si svolge l'interadel, in un perfetto meccanismo dove nulla è lasciato al caso e nulla viene scartato. Il pane che ne deriva è il top della qualità. Laè destinata all'interno di bovini. Ogni materia, per plasmarsi, ha bisogno di tempo e della giusta lievitazione».«Molti - continua - nella prima fase delsi sono improvvisati fornai-pasticceri-pizzaioli . Attenzione: senza studio, preparazione e conoscenza della materia prima si rischia di commettere gravi danni alla salute».E nel laboratorio di Ciliverghe nasce anche un panettone fatto con questa farina macinata a pietra, una vera goduria per gli occhi e una delizia unica per palato.