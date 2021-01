Nasce Pivetti Lab, per affiancare i professionisti dell’arte bianca

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 17:19

Prepararsi al post-Covid

Gianluca Pivetti

Iscrizioni online per diretta o on demand

, azienda di Renazzo (Fe) in attività dal 1875, ha dato vita a, un laboratorio virtuale dove esplorare tutti, dalla ricettazione sino ad arrivare al controllo del food cost. L’obiettivo è quello di insegnare i “trucchi” di questo nobile ingrediente ae a tutte le nuove figure di esperti del food che potranno svilupparsi nel futuro.«Ci siamo chiesti come potevamodel fuoricasa, che in questi mesi si sono trovati ad affrontare difficoltà, incertezze espesso destabilizzanti - racconta il titolare dell’azienda– E ci si siamo detti che il modo più concreto e positivo per farlo era, ai forni e ai fornelli, per aiutarli a crescere professionalmente e prepararli, così, ad affrontare meglio le sfide del presente e del futuro. E questo per noi è solo l’inizio».Le professioni infatti continuano a evolversi e i veri professionisti utilizzano la loro passione e la loro creatività per. Già adesso, quindi, è il momento di prepararsi al post-Covid, chiedendosi cosa succederà dopo la fine dell’emergenza sanitaria,nel mondo alimentare e quali richieste avranno i consumatori in quella che è già stata definita “”.Si parte ilcon ila, della durata di due giorni, tenuto dal mastro pastaioi, per proseguire congià pianificati. Corsi, ma a breve verranno sviluppati percorsi anche inper consentire a Molini Pivetti di soddisfare le richieste dei suoi clienti all’estero.Come partecipare? L’al Pivetti Lab si fa direttamente, scegliendo la modalità ditra lao l’. Chi partecipa live ha il vantaggio di poter interagire con il docente e fare domande, come in un’aula reale. Al termine del corso i video rimarranno comunque online, per essere rivisti dai partecipanti in qualsiasi momento.spaziano dalleai segreti delle preparazioni più amate della panificazione e della pasticceria, come ilo i taralli, ie i bignè. In calendario anche importanti novità relative al mondo della. La piattaforma Pivetti Lab propone inoltre, come i tre già online, che offrono unasul grano, la molitura e le caratteristiche delle diverse farine.«Con il Pivetti Lab – spiega, marketing project manager - vogliamo affiancare i professionisti del food o gli aspiranti tali nella. Iscriversi ai nostri corsi non significa soltanto partecipare a percorsi di formazione online, mache supporta il corsista durante tutte le fasi dello sviluppo della sua idea imprenditoriale».Per informazioni: www.molinipivetti.it