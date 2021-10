Baking Powder, l'agente lievitante di Arpa Lieviti

Arpa Lieviti propone Baking Powder, agente lievitante ideale per tutte le preparazioni dolci e salate che necessitano di una rapida lievitazione. Con la sua formulazione originale - a base di difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500 e amido di mais - senza allergeni, senza metalli, senza grassi saturi né zuccheri, glutine e sale, è particolarmente versatile per gli utilizzi professionali.

Baking Powder

Disponibile in tanti formati, consigliati i 3 kg

La consistenza in polvere consente dosaggi con il massimo grado di accuratezza e precisione, miscelandosi facilmente agli altri ingredienti, per risultati sempre perfetti. Disponibile in diversi formati, da 3 a 8 kg, l’azienda promuove in modo particolare il secchiello da 3 kg per la praticità di chiusura e di trasporto, e per le garanzie di perfetta conservazione del prodotto anche una volta aperto per il primo utilizzo.

«Baking Powder è il prodotto di punta tra quelli del catalogo Arpa Lieviti dedicati agli operatori professionali – ha commentato Carla Gherardi, presidente di Arpa Lieviti -. È molto stabile e offre garanzie di risultato molto apprezzate dagli operatori. Cerchiamo di lavorare sul packaging anche in un’ottica di sostenibilità, per favorire il riuso e il corretto smaltimento delle nostre confezioni. Anche in questo caso gli addetti ai lavori hanno accolto con favore il nostro secchiello richiudibile che proponiamo anche per la versione vanigliata del Baking Powder e per altri preparati». Il prezzo a catalogo per il secchiello da 3 kg è di 10,53 euro con la possibilità di spedizioni anche in grandi quantità.

L'azienda Arpa Lieviti

Con sede a Ozzano dell’Emilia (Bologna) da oltre 50 anni Ar.pa Lieviti produce artigianalmente e commercializza lieviti per dolci e salati, preparati per creme, budini e panna cotta. Il catalogo Ar.pa comprende un’ampia gamma di prodotti tra cui: amidi e fecola di patate, vanillina per dolci, zucchero vanigliato, cacao in polvere, creme e farciture istantanee per dolci, dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione. Nel 2005 si è aggiunta una linea senza glutine certificata e nuovi prodotti. Materie prime selezionate ed elevati standard qualitativi rappresentano gli asset distintivi dell’azienda che fa della tradizione coniugata all’innovazione il proprio tratto distintivo. Ar.pa Lieviti si rivolge sia alla Gdo, che alle aziende operanti nei settori della pasticceria e della ristorazione.