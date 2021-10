Curtiriso acquisisce Flora, aumentano le quote di mercato del gruppo del riso Euricom

Acquisizione di peso nel mondo del riso: Curtiriso, marchio del gruppo pavese Euricom, si è assicurato il controllo di Flora (Colussi). Con l’aggregazione di questi due brand, nasce una realtà che può vantare su una quota del 9% del mercato domestico.

Dall'integrazione di Curtiriso e Flora nasce un player con il 9% di quota del mercato domestico

Euricom si rafforza in Italia e in Europa

In questo modo, Euricom raggiunge due obiettivi: da un lato, si riduce il gap dell’azienda nei confronti di Gallo e Scotti al 12-13% delle quote di mercato; dall’altro, si rafforza la leadership italiana del riso in Europa dove Euricom rappresenta il primo gruppo con un giro d’affari pari a 600 milioni di euro. Di questi, il 22% deriva dal mercato interno, il 58% dal mercato europeo e il restante 20% dal mercato globale (anche grazie all’attività di trading portata avanti dalla realtà pavese).

Mario Francese (Euricom): «Il mercato privilegia sempre di più il riso»

«L’acquisizione va inquadrata in un contesto ampio e di un mercato che sempre di più privilegia questo alimento, il riso, ricco di carboidrati e di proteine, ma povero di grassi», ha affermato Mario Francese, alla guida di Euricom. I motivi di questo trend sono diversi: «L’eplosione è arrivata con i lockdown ma la crescita è iniziata almeno cinque anni fa con la cucina etnica, soprattutto asiatica, i flussi di migranti la cui alimentazione è a base di riso, il boom di preparati», ha spiegato Francese.

Retail e foodservice i segmenti da sviluppare

Non a caso, con l’acquisizione di Flora e la sua integrazione con Curtiriso, Euricom punta a rafforzarsi soprattutto nel segmento parboiled e nei risi di marca con la prospettiva di aumentare la presenza sia sul mercato retail che su quello del foodservice.