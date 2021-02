Giornata mondiale dei legumi. Da cibo povero a smart food

Primo Piano del 09 febbraio 2021 | 18:17

La Giornata mondiale dei legumi

I legumi fonte di proteine vegetali

Consumi alle stelle

Quali le caratteristiche che piacciono di più?

Legumi ideali anche per l'aperitivo

Qui ecco quattro ricette firmate da noti chef che hanno i legumi come protagonisti

ono tra iconsiderati “poveri” eppure, come spesso accade, sono i più ricchi soprattutto negli ultimi tempi che hanno incoronatoe compagnia smart food. Domani, mercoledì 10 febbraio, ricorre la Giornata mondiale dedicata a questo alimento, la 3ª da quando è stata pensata per evidenziarne l’importanza per lae per l’I legumi infatti sono un’importante fonte di, fibre e sali minerali, con poche calorie e pochi grassi, per lo più “buoni”. Mangiarli abitualmente contribuisce a ridurre il rischio di, come le patologie cardiovascolari, il diabete, l’obesità, la sindrome metabolica e alcune forme di cancro. Ecco perché un’alimentazione sana, equilibrata e varia dovrebbe includere regolarmente il consumo di. Scopri di più su questa famiglia di alimenti così essenziali per la tua salute, sulle diverse varietà, sulle loro proprietàe su come gustarli.Ogni legume però ha sue specifichee varianti, ognuna con gusto e adattamento a gustose ricette.Sono disponibili in tantissime varietà, dai più noti borlotti e cannellini ai fagioli rossi, neri, con l’occhio, dai fagioli nostrani a quelli provenienti da altri paesi e culture, come i giapponesi Azuki. Ad accomunarli tutti, tante proprietà nutrizionali che li rendono benefici per la salute del cuore, alleati contro obesità e tumori, utili antinfiammatori che rinforzano il sistema immunitario, benefici in gravidanza.Accanto a proteine e fibre, i ceci apportano grassi polinsaturi tra cui spicca l’acido linoleico, della famiglia degli omega 6, che contribuisce a tenere sotto controllo i valori di colesterolo e trigliceridi nel sangue e, quindi, riduce il rischio cardiovascolare. Hanno un basso indice glicemico, che li rende indicati ai diabetici, mentre l’alto contenuto di ferro ne fa degli alleati contro l’anemia. I ceci sono anche particolarmente ricchi di vitamina B6, che favorisce il buonumore.I piselli sono legumi tipicamente primaverili dalla spiccata azione depurativa: merito dell’elevato contenuto di potassio e fibre, che stimolano la diuresi, favoriscono il benessere dell’intestino e aiutano a contrastare gonfiore e ritenzione idrica. Come per tutti i legumi, la ricchezza di fibre li rende utili per tenere sotto controllo i valori del colesterolo e della glicemia nel sangue e per prevenire malattie cardiovascolari e diabete. Come le fave, sono legumi che possono essere consumati freschi, quindi rispetto a quelli secchi apportano più vitamina C.Povere di grassi, le lenticchie sono tra le fonti proteiche vegetali più valide. Sono preziose contro l’anemia, la stanchezza cronica e i cali di umore, grazie alla presenza del ferro e delle vitamine del gruppo B. Ricche di fibre, le lenticchie aiutano a tenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo: questo le rende utili per preservare la salute del cuore e prevenire il diabete ma anche per mantenere il peso nella norma.Dal punto di vista nutrizionale sono più simili alle verdure: rispetto ai legumi hanno infatti meno calorie, meno proteine e meno carboidrati e sono più ricchi di acqua, ma sono ugualmente ricchi di fibre e altamente sazianti. Questo li rende particolarmente indicati a chi segue una dieta ipocalorica o soffre di diabete, anche grazie alla quasi totale assenza di zuccheri.Pilastro dell’alimentazione cinese grazie alle sue proprietà organolettiche, rispetto agli altri legumi la soia ha un contenuto di proteine molto più elevato, pari a 36 mg per 100 g. Si tratta di proteine di elevata qualità, paragonabile a quella della carne: se consideriamo 100 il valore biologico delle proteine della carne, quello della soia è 95 (quello dei legumi, in media, 80).Ma a contraddistinguere questo legume è soprattutto il suo contenuto di fitoestrogeni, in particolare di isoflavoni, ormoni che lo rendono utile per prevenire alcuni tipi di tumore, sopratutto quelli al seno e alla prostata, e ridurre i sintomi della menopausa. L’unica raccomandazione è quella di adottare alcune accortezze nel consumo, perché un eccesso di fitoestrogeni potrebbe interferire con la normale funzionalità ormonale, soprattutto in alcune fasi della vita o in presenza di alcune patologie.Le fave sono ricche di fibre, vitamine, sali minerali e composti fenolici dalle proprietà antiossidanti. Per questo, consumarle aiuta a contrastare le malattie degenerative come le patologie cardiovascolari e infiammatorie, il cancro e il diabete. Come tutti i legumi, hanno un elevato contenuto di proteine e sono particolarmente ricche di lisina, un aminoacido essenziale che è presente nella struttura del collagene e che, quindi, è importantissimo per mantenere in salute pelle e tessuti.I lupini sono conosciuti e gustati soprattutto come snack ma hanno importanti proprietà benefiche che ne fanno un legume da riscoprire anche in cucina. Tra queste, la ricchezza di proteine vegetali: ben 16 mg per 100 g. Contengono in particolare una proteina, la conglutina-gamma, che secondo alcune ricerche svolgerebbe un’azione simile all’insulina, con effetti ipoglicemizzanti. Una caratteristica che, insieme all’abbondanza di fibra solubile, rende i lupini utili per ridurre i picchi glicemici.Le cicerchie sono legumi a lungo dimenticati, ma oggi riscoperti soprattutto in un’ottica di salvaguardia della biodiversità ambientale e sicuramente da provare per variare la propria alimentazione. Come tutti i legumi, sono ricche di proteine, fibre e grassi di buona qualità, perché polinsaturi, come l’acido linoleico. Le cicerchie sono ottime per preparare zuppe e minestre e dai loro semi si ricava una farina senza glutine perfetta per fare a casa pane e focacce adatti anche ai celiaci.A differenza degli altri legumi, il contenuto proteico non è particolarmente elevato (solo 3,3 mg per 100 g), mentre i carboidrati rappresentano il 50% della sua composizione. E’ ricca di sali minerali, in particolare di potassio, che la rende utile per regolare i valori della pressione arteriosa.La sua polvere viene spesso utilizzata come alternativa al cioccolato in molti prodotti dietetici, perché ha un alto potere saziante che deriva dall’abbondanza di fibre. La farina di carruba può essere impiegata per le preparazione di tantissimi dolci.Potrà sembrare strano trovare le arachidi elencate tra i legumi, ma in effetti è quello che sono, anche se tutti noi siamo abituati a considerarle una varietà di frutta secca. Appartengono infatti alla famiglia delle Leguminose. Il loro contenuto nutrizionale varia a seconda che siano secche o fresche, ma mediamente per 100 g apportano 30 g di proteine e circa 50 g di grassi, per lo più mono e polinsaturi, quindi benefici per la salute, soprattutto per quella cardiovascolare. Sono un alimento molto calorico (circa 600 kcal per 100 g), quindi a dieta è bene consumare le arachidi con moderazione.Come detto, negli ultimi tempi idi legumi sono schizzati alle stelle. Bonduelle, azienda leader nel mercato delle verdure, ha analizzato il mercato rilevando uncrescente nel consumo di legumi in Italia negli ultimi tre anni, con un picco significativo nel 2020 (+10,9% a valore, rispetto al +1,4% del 2019). I protagonisti indiscussi? I, che nel 2020 sono cresciuti del +14% rispetto al precedente periodo.Il mercato dei legumi in Italia è caratterizzato da un consumo prevalentemente(32%): vengono usati spesso per la preparazione di piatti caldi comedi verdure (34%), pasta, carne o pesce, ma anche freddi come le insalate (mescolandoli con verdure e/o cereali, e proteine animali o vegetali) oppure nella preparazione di antipasti (l’hummus è frequentemente presente) o aperitivi. L’impiego meno tradizionale di questi prodotti, come nel caso dell’, si individua nei consumatori giovani che risultano maggiormente aperti alla sperimentazione.Quali sono le caratteristiche che rendono questi prodotti sempre più apprezzati? I legumi, come è noto, sono in grado di apportare numerosi benefici, tra cui una buona fonte di, vitamine e minerali rivelandosi così alleati preziosi per una dieta sana ed equilibrata. Ma non si tratta solo di questo. Tra le caratteristiche più apprezzate dei legumi in conserva, primeggiano disponibilità continua nel corso dell’anno, iltra costo e benefici, il fatto che siano apprezzati da tutti i componenti della famiglia e che siano un ottimo sostituto alla carne2.Nell’ultimo anno Bonduelle ha osservato l’emergere di nuovi bisogni a cui i legumi hanno saputo rispondere diventando uno deglipreferiti dagli Italiani. Chi predilige i prodotti in conserva è spinto dalle caratteristiche die praticità, infatti una preparazione veloce incontra perfettamente i ritmi richiesti dalla sempre più diffusa pratica dello. Facili da conservare anche a lungo termine, i legumi in conserva hanno riempito i carrelli durante la così detta corsa alla dispensa, registrando come detto unaa doppia cifra.Anche le occasioni di condivisione sono cambiate: l’, ad esempio, si adegua ai tempi e alle nuove abitudini, diventando sempre più “home-made” e virtuale. Che si tratti di aperitivi con preparazioni veloci o che si cerchi ilperfetto per le preparazioni più articolate, la versatilità di questo prodotto lo renderà perfetto per ogni occasione.Non sono solo le occasioni di consumo a determinare la scelta dei prodotti, ma anche ilegati allo stile di alimentazione: un fenomeno in grande crescita è la dieta flexitariana, un regime alimentare che predilige proteinecome appunto i legumi, concedendo qualche pasto a base di carne. Flexitariani sono persone che curano molto la propriae attente, per esempio, al trend del “free of”. Nella gamma delle conserve Bonduelle che rispondono al trend del “free of” ci sono iad etichetta “senza zuccheri aggiunti”.Le nuovesono destinate a durare nel tempo: da una recente analisi, infatti, l’80% degli intervistati dichiara che anche nel futuro prossimo continuerà a seguire i trend didell’ultimo periodo.