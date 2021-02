Pastificio Mancini, filiera trasparente grazie alla blockchain di Apio

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 12:31

L'azienda Mancini Pastificio Agricolo è attiva dal 2010

Blockchain per avvicinare clienti e produttore

Un esempio di QR Code sui prodotti Mancini

Mancini, pastificio a trazione tecnologica

'azienda marchigianasempre più vicina ai clienti grazie alla carta d'identità digitale per suoi prodotti realizzata con la piattaforma Trusty diche utilizza la tecnologia blockchain. Così, agli acquirenti basterà scansionare con il proprio device il QR Code stampato sull'etichetta per aprire unadigitale sull'intera filiera produttiva.A partire gennaio 2021, dunque, le prime confezioni di pasta Mancini presentano unstampato sul fondo, scannerizzando il quale è possibile conoscere istantaneamente e, senza intermediari, tutte le fasi di produzione, dichiarando per ciascuna di esse ladi approvvigionamento e distribuzione. Uno spazio web che può essere personalizzato dal produttore con documenti, tra cui certificazioni e attestati, foto, video e contenuti creativi insieme a tutte le informazioni necessarie al consumatore per immergersi completamente nella narrazione.«I QR Code non sono un semplice vezzo tecnologico, ma sono un segno didel prodotto che lo distingue dagli altri brand - ha spiegato, ceo e co-fondatore di Apio -crea uno spazio digitale che abbatte le barriere tra produttore e consumatore, instaurando un rapporto diautentico e trasparente. Per rendere operativo il servizio di Mancini è stato necessario dapprima integrare i sistemi IT del pastificio per interconnettere e sincronizzare tutti gli strumenti e, a seguire, sviluppare i sistemi di marcatura dei prodotti».Fondato nel 2010 da, che ha raccolto la passione per l'agricoltura trasmessagli dal nonno Mariano incanalandola in un'attività imprenditoriale, il pastificio ha un legame molto stretto con la sua terra, dove si trova ogni fase del processo produttivo, dalla semina del grano al confezionamento. Lesi svolgono secondo una gestione ecocompatibile e sostenibile in base alle Bpa (Buone Pratiche Agricole) e con il minor impatto ambientale possibile. Anche la fase della trasformazione delle materie prime segue un processo in cui tradizione e metodi produttivi all'avanguardia si incontrano per dar vita a un prodotto salubre e di altissima qualità. Mancini studia ogni dettaglio per essere coerente con i suoi valori come dimostrano, ad esempio, ilin materiale riciclato o la sede del pastificio realizzata in legno, vetro e cemento per integrarsi nel paesaggio circostante.«Mancini produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano nel cuore delle Marche, ottenendo ogni anno unvivo, figlio dell’annata agraria. L’apertura a novità tecnologiche è tra i valori fondamentali dell’azienda e l’adozione di uno strumento innovativo digitale come Trusty lo testimonia - ha aggiunto Massimo Mancini, agronomo e titolare dell'omonimo pastificio - Sono fiducioso nell’apprezzamento da parte dei consumatori delladi questo servizio, sicuramente utile anche per raccontare al meglio la verità del nostro lavoro quotidiano».