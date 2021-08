Molino Pivetti a Cibus tra sostenibilità e tecnologia applicata all'agricoltura

Cibus scalda i motori e con esso anche tutte le aziende che prenderanno parte. Si parte martedì 31 agosto con il sipario che si abbasserà il 3 settembre. Tra i partecipanti anche Molino Pivetti: «Si tratta del primo evento internazionale finalmente in presenza dopo molti mesi - spiega Gianluca Pivetti, titolare - Cibus, per noi è da sempre uno dei più importanti appuntamenti fieristici e quest’anno lo sarà ancora di più, sia per la grande attesa che vi ruota attorno che per l’opportunità di ritorno alla condivisione. Sarà un’occasione di incontro con i principali operatori e professionisti del settore agroalimentare, dedicato per noi alle innovazioni e alle strategie che stiamo adottando per rendere la nostra azienda sempre più sostenibile, valorizzando, in primo luogo, il “fattore umano” della filiera produttiva, ovvero gli agricoltori. Come abbiamo ribadito più volte, sono loro il cuore pulsante dei nostri progetti e della nostra crescita».

L'attenzione di Molino Pivetti agli agricoltori

Focus sugli agricoltori

Gli agricoltori saranno dunque al centro dello stand voluto da Molini Pivetti e saranno pertanto il fulcro della comunicazione attraverso la quale l’azienda porta avanti i progetti di filiera come quello di “Campi Protetti Pivetti”. Il molino, infatti, costruito nel 1875 da Valente Pivetti, nel corso degli anni è riuscito a diventare un punto di riferimento assoluto per i professionisti più esigenti del settore alimentare, nonché il primo marchio certificato dall’ente internazionale (Csqa) a garanzia di una filiera controllata e della totale salubrità dei grani utilizzati per la produzione delle farine Pivetti, dal campo fino alla macinazione in molino.

«La centralità dei nostri progetti di filiera sono gli agricoltori - ribadisce Tonia Sorrentino - con i quali condividiamo l’amore e il rispetto per la terra e ai quali forniamo ogni giorno tutto il supporto e il sostegno necessario. Infatti, grazie al nostro staff di agronomi, Molini Pivetti è in contatto costante con chi coltiva la terra. La partecipazione a Cibus sarà l’occasione per parlare a una platea ancora più ampia di sostenibilità, dei progetti già sviluppati e delle nostre idee per il futuro».

Investimenti massicci per innovarsi

Anche durante questi lunghi mesi, nonostante le limitazioni, l’azienda ha continuato a investire in innovazione, avvalendosi sempre più della tecnologia digitale: sono nati in successione il Pivetti Lab, con i corsi online per i professionisti del fuori casa, e la eco-piattaforma dedicata alla sostenibilità, che ha ospitato una serie di webinar ed eventi digitali. Il Molino è approdato anche sul social network Clubhouse con una serie di “Sustanibility talk”. L’anima tecnologica di Molini Pivetti si accenderà anche a Cibus, con un corner interamente dedicato alle dirette social.

Gianluca Pivetti

«Abbiamo inaugurato la nostra nuova piattaforma dedicata alla sostenibilità con un evento organizzato sul tema della C02 nel giorno dell’Earth Day 2021 - conclude Gianluca Pivetti - e su Clubhouse ci siamo confrontati sulla tecnologia in agricoltura, a partire dall’utilizzo di droni, allargando il discorso alla sostenibilità nella moda e nelle cucine degli chef. Ora a Cibus, con le nostre dirette social quotidiane, affronteremo con i nostri ospiti queste importanti tematiche e cercheremo, come sempre, di offrire spunti di riflessione e strategie efficaci per un futuro più sostenibile».