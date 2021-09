Riso Scotti conquista Venere

A seguito dell’accordo di filiera e di esclusiva mondiale siglato con Sapise- Cooperativa Sardo Piemontese Sementi che detiene la proprietà del marchio Venere, Riso Scotti ha presentato in anteprima a Cibus la nuova linea dedicata all’Italia e ai mercati internazionali. A partire dal 1° gennaio 2022, sarà l’unica azienda a commercializzare la varietà Venere, tutelata dal brevetto comunitario Eu4481, dopo aver ottenuto la licenza esclusiva da Sapise lo scorso 1° agosto.

La nuova linea Venere di Riso Scotti

Adatto a primi piatti, contorni, piatti unici

Venere è un riso unico per sapore, colore, versatilità in cucina, per le proprietà benefiche che può vantare, tipiche degli integrali ed esclusive grazie alla presenza di antociani, che gli conferiscono un elevato potere antiossidante. Riso originale italiano, coltivato nelle risaie di Vercelli, Novara e della Valle del Tirso in Sardegna, segue un disciplinare di filiera che consente di garantire la tracciabilità e viene lavorato con tecniche che permettono di certificare il prodotto con Sai Platform, riducendo fortemente l’impatto ambientale della risicoltura. Un riso unico, per caratteristiche e performance, che Riso Scotti si propone di valorizzazione nel mondo, conciliando i suoi valori di italianità con la perfetta multifunzionalità, che rende Venere adatto a primi piatti, contorni, piatti unici, e quindi in linea con i consumi del riso più diffusi nei cinque continenti.

Umberto Rovati

Raggiungere tutti i palati

Riso Scotti distribuisce i suoi prodotti in oltre 80 Paesi e oggi con Venere si sviluppa un’opportunità in più. Innovazione nel gusto e versatilità in cucina permetteranno di raggiungere i palati stranieri, anche quelli più esigenti, con proposte variate e complete per rispondere a qualsiasi esigenza e abitudine di consumo.

Le classiche referenze firmate Riso Scotti

Una gamma articolata

Riso Scotti ha declinato il primo riso nero integrale italiano in numerose nuove referenze, a partire dal tradizionale Venere in astuccio da 500 e 800 grammi, ideale per insalate di riso, piatti unici o come accompagnamento e contorno. Altrettanto invitante è il Cous Cous con riso integrale Venere, barbabietola e ceci, che cuoce in pochi minuti sia in microonde sia in pentola, ed è ottimo come base per un piatto unico da arricchire con verdure, pesce, carne e spezie. Immancabili anche il Cotto al Vapore per Pokè, a base di riso Venere, riso rosso e una stuzzicante salsa poke per creare stuzzicanti combinazioni, e il Cotto a Vapore Venere, la cui cottura al vapore permette di preservare tutta la fragranza, il profumo e il gusto aromatico.

Per informazioni: www.risoscotti.it