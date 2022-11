In cucina con Lo Conte, tra Master del Cornicione e alimenti funzionali

Il Gruppo Lo Conte è un attore di primo piano nel mercato dell’arte bianca. Con sede principale a Frigento (Av), nel corso di quasi un secolo ha sviluppato la produzione proponendo a professionisti e consumatori un universo articolato di referenze declinato da diversi brand. Presso lo stabilimento di Torre D’Isola (Pv), sede di Molino Vigevano e della business school della ristorazione Oro di Macina Academy, è stata illustrata la struttura del Gruppo irpino. Tema della giornata, “In cucina con Lo Conte”.

Una panoramica di prodotti dei diversi marchi del Gruppo Lo Conte

E oggi gli alimenti funzionali

L’offerta è composta da oltre 450 referenze rappresentate dai marchi che stanno facendo la storia dell’azienda: Le Farine Magiche, il capostipite (farine e miscele), Decorì (ingredienti, lieviti, aromi e decorazioni per dolci), Molino Vigevano (farine super premium per l’Horeca e oggi anche per il Retail), Giusto (alimenti funzionali). È l’ultima acquisizione. Un marchio che propone diverse linee senza glutine, dalla pasta al pane e ai suoi sostituti, dai prodotti per la prima colazione agli snack dolci e alle merendine. Ma anche cioccolato senza zuccheri aggiunti, prodotti aproteici e a basso indice glicemico.

Fabrizio Lo Conte

Ottimi risultati

«Un segmento di mercato che ci mancava – ha spiegato Fabrizio Lo Conte – Strategico. Prodotti funzionale e finiti. Il prossimo passo ci porterà nel mondo degli integratori. Per quanto riguarda il Gruppo, nonostante tutte le turbolenze che hanno segnato il 2022, abbiamo chiuso con un bilancio in pareggio rispetto all’anno precedente. Un ottimo risultato».

I nuovi panettoni funzionali firmati Giusto

Farina Vesuvio

Fabrizio Lo Conte non solo rappresenta l’impresa di famiglia, ma è anche amministratore delegato di Molino Vigevano, che si è aperto al mercato consumatori con il formato da 500 grammi di Farina Vesuvio. Di grano tenero tipo "0" e germe di grano vitale, che dona sapore, gusto e profumo, è studiata per la realizzazione di impasti leggeri e alveolati, donando volume e gusto alle creazioni in cucina. Vesuvio è semplicissima da usare ed è ideale per preparare la pizza Napoletana, con cornicione alto e soffice. Risultato garantito in qualsiasi forno.

Farine per pizza di Molino Vigevano per l'Horeca 1/3 Farina Vesuvio formato Retail 2/3 Una pizza da Master del Cornicione 3/3 Previous Next

Campagna social per diventare Ambassador

Prova ne è il successo che sta riscuotendo “Master del Cornicione”, campagna social studiata per i consumatori che intendono cimentarsi a casa propria nella realizzazione di una pizza napoletana. La formula ruota intorno a una sfida social dove l’Ambassador Antonio Malati di Pizza sfiderà una squadra di food influencer e la propria community a diventare un Master del Cornicione. Ogni mese, sulle piattaforme social di Molino Vigevano, viene decretato il miglior pizza lover. Partecipare è semplice: è sufficiente preparare la migliore pizza con cornicione alveolato, scattare una foto e postarla taggando il profilo di Molino Vigevano con #masterdelcornicione. La giuria di “Lievitamente – il festival della Pizza fatta in casa” decreterà 8 finalisti che, il prossimo mese di giugno, si contenderanno il titolo. Chi sarà nominato “Master del Cornicione” diventerà l’Ambassador di Molino Vigevano.

Molino Vigevano in pasticceria

«Per il 2023 – ha aggiunto Lo Conte – Molino Vigevano amplierà i propri orizzonti entrando nel mondo della pasticceria con quattro farine». Una novità di peso, che donerà valore aggiunto anche a questo settore.



Gruppo Lo Conte – Molino Vigevano 1936

via dell’Artigianato 5 – 27020 Torre D’Isola (Pv)

Tel 0384 298379